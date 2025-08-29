R o m a , 2 9 a g o . ( A d n k r o n o s ) - I l c o i n v o l g i m e n t o d e l l ' A r a b i a S a u d i t a a l l a C o n f e r e n z a p e r l a r i p r e s a d e l l ' U c r a i n a 2 0 2 5 h a d i m o s t r a t o u n a c r e s c e n t e c o o p e r a z i o n e b i l a t e r a l e n o n s o l o n e l s u p p o r t o u m a n i t a r i o , m a a n c h e n e g l i s f o r z i d i r i c o s t r u z i o n e e m o d e r n i z z a z i o n e i n U c r a i n a . L ' I t a l i a è d e s i d e r o s a d i a m p l i a r e q u e s t a p a r t n e r s h i p p e r i n c l u d e r e a i u t i f i n a n z i a r i c o n g i u n t i e l a p a r t e c i p a z i o n e d e l l e a z i e n d e a l l a r i c o s t r u z i o n e d i i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e e s e r v i z i s o c i a l i . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i a l q u o t i d i a n o a r a b o A s h a r q A l - A w s a t , e l o g i a n d o l a p a r t e c i p a z i o n e d i a l t o l i v e l l o d e l P a e s e a r a b o a l l a C o n f e r e n z a o s p i t a t a a R o m a a l u g l i o . L ' e v e n t o h a a t t i r a t o o l t r e 1 1 0 d e l e g a z i o n i u f f i c i a l i e h a o t t e n u t o i m p e g n i f i n a n z i a r i p e r o l t r e 1 0 m i l i a r d i d i e u r o , o l t r e a 5 m i l i a r d i d i e u r o i n a c c o r d i c o n i l s e t t o r e p r i v a t o . T a j a n i h a a f f e r m a t o c h e l ' A r a b i a S a u d i t a è e m e r s a c o m e u n " a t t o r e i m p o r t a n t e c o n u n a c r e s c e n t e i n f l u e n z a r e g i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e " e h a s o t t o l i n e a t o i l p o t e n z i a l e p e r u n a c o o p e r a z i o n e p i ù p r o f o n d a t r a R i a d e l ' U n i o n e E u r o p e a i n m a t e r i a d i e n e r g i a , t r a n s i z i o n e d i g i t a l e , i n f r a s t r u t t u r e , c o m m e r c i o e i n v e s t i m e n t i . H a a f f e r m a t o c h e l e g a m i p i ù f o r t i t r a U e e A r a b i a S a u d i t a , b i l a t e r a l i o a t t r a v e r s o i l C o n s i g l i o d i c o o p e r a z i o n e d e l G o l f o , a n d r a n n o a v a n t a g g i o d i e n t r a m b e l e p a r t i . I l p r i m o v e r t i c e U e - C c g , t e n u t o s i n e l l ' o t t o b r e 2 0 2 4 , h a g e t t a t o l e b a s i p e r q u e s t a c o o p e r a z i o n e , h a a g g i u n t o .