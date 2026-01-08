R o m a , 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o s e m p r e d e t t o c h e n o n a v r e m m o i n v i a t o t r u p p e s u l t e r r e n o , m a c h e a v r e m m o c o n t i n u a t o a d a i u t a r e , c o m e a b b i a m o f a t t o s e m p r e , l ' U c r a i n a a t t r a v e r s o l o s t r u m e n t o m i l i t a r e , f i n a n z i a r i o e p o l i t i c o . N o n s i a m o i n g u e r r a c o n l a R u s s i a e n o n r i t e n i a m o c h e s i a g i u s t o i n v i a r e t r u p p e i t a l i a n e l ì , a n c h e p e r c h é p o i l e t r u p p e i t a l i a n e s t a n n o i n g i r o i n t u t t o i l m o n d o , q u i n d i s t i a m o a n c h e g u a r d a n d o a q u e l l o c h e d o b b i a m o f a r e a G a z a , d o v e p r o b a b i l m e n t e s a r à c h i e s t o u n i m p e g n o i m p o r t a n t e a i n o s t r i c a r a b i n i e r i " . L o h a d e t t o a ' 5 m i n u t i ' s u R a i U n o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i . " I n U c r a i n a - h a a g g i u n t o T a j a n i - g i o c h e r e m o u n r u o l o d a p r o t a g o n i s t i , p e r c h é s a r e m o f r a i p a e s i c h e g a r a n t i r a n n o l a s i c u r e z z a a l p a e s e a t t r a v e r s o u n s i s t e m a - p r o p o s t a i t a l i a n a - m o d e l l o a r t i c o l o 5 d e l l a N a t o , c i o è i n c a s o d i a g g r e s s i o n e e s t e r n a i p a e s i c h e s o t t o s c r i v o n o l ' a c c o r d o s o n o p r o n t i a d i n t e r v e n i r e a n c h e m i l i t a r m e n t e p e r a i u t a r e q u e l p a e s e , m a s o l o i n c a s o d i a t t a c c o , p e r q u a n t o c i r i g u a r d a . B i s o g n a m e t t e r e P u t i n a l l a p r o v a , l a p r i m a c o s a è a r r i v a r e a u n c e s s a t e i l f u o c o . T u t t o c i ò c h e è s t a t o d i s c u s s o e d e c i s o i e r i a P a r i g i r i g u a r d a i l g i o r n o d o p o i l c e s s a t e i l f u o c o , p r i m a b i s o g n a a r r i v a r c i e c r e d o c h e p o i l ' a c c o r d o d e f i n i t i v o d e v e e s s e r e q u e l l o t r a P u t i n , Z e l e n s k y , m a g a r i c o n l ' i n t e r m e d i a z i o n e a m e r i c a n a , m a p o i s e r v i r à a n c h e u n a p r e s e n z a e u r o p e a p e r c h é s e n z a l ' E u r o p a n o n s i p o s s o n o l e v a r e l e s a n z i o n i c h e c i s o n o a l l a f e d e r a z i o n e r u s s a , q u i n d i a n c h e l ' E u r o p a d o v r à e s s e r e p r o t a g o n i s t a " . " I n q u e s t o m o m e n t o s e r v e v e r a m e n t e p i ù E u r o p a . D e v e c o n t a r e d i p i ù s i a p e r q u a n t o r i g u a r d a l a v i c e n d a c o n l a G r o e n l a n d i a , s i a p e r q u a n t o r i g u a r d a l a v i c e n d a U c r a i n a - R u s s i a , s i a p e r q u e l l o c h e r i g u a r d a l a n u o v a s i t u a z i o n e g e o p o l i t i c a n e l m o n d o , s e r v e p i ù E u r o p a e n o i d o b b i a m o f a r s ì c h e q u e s t o a c c a d a " .