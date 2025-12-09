K i e v , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - A p p e n a i l 2 0 , 3 % d e g l i u c r a i n i v o t e r e b b e o g g i p e r V o l o d y m y r Z e l e n s k y a l l e f u t u r e e l e z i o n i p r e s i d e n z i a l i . L o r i v e l a u n s o n d a g g i o d i I n f o S a p i e n s , c h e m o s t r a i l c a l o d e l l e p r e f e r e n z e p e r l ' a t t u a l e c a p o d e l l o S t a t o u c r a i n o , c h e s o l t a n t o u n m e s e f a , p r i m a d e l l o s c a n d a l o d i c o r r u z i o n e c h e h a c o i n v o l t o f u n z i o n a r i g o v e r n a t i v i e a m i c i d e l l o s t e s s o p r e s i d e n t e , g o d e v a d i u n c o n s e n s o p a r i a l 2 4 , 3 % d e g l i e l e t t o r i . Z e l e n s k y r e s t a t u t t a v i a i l c a n d i d a t o p i ù p o p o l a r e . S e c o n d o i l s o n d a g g i o , c o n d o t t o t r a i l 1 3 e i l 2 8 n o v e m b r e , l ' e x c o m a n d a n t e i n c a p o V a l e r i i Z a l u z h n y , o r a a m b a s c i a t o r e d e l l ' U c r a i n a n e l R e g n o U n i t o , s i c l a s s i f i c a a l s e c o n d o p o s t o c o n i l 1 9 , 1 % , c o n u n a u m e n t o d e l 3 % r i s p e t t o a l s o n d a g g i o d i o t t o b r e . K y r y l o B u d a n o v , c a p o d e l l ' i n t e l l i g e n c e m i l i t a r e u c r a i n a , s i è c l a s s i f i c a t o a l t e r z o p o s t o c o n i l 5 , 1 % d e l l e p r e f e r e n z e .