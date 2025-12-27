R o m a , 2 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S p e r o c h e d o m a n i c i s i a u n a l t r o p a s s o i n a v a n t i . E q u i n d i r i n g r a z i o , c o m e t u t t i d o v r e b b e r o r i n g r a z i a r e , i l p r e s i d e n t e T r u m p p e r l o s f o r z o c h e s t a f a c e n d o . M i s e m b r a c h e l e p a r o l e n e l l e u l t i m e s e t t i m a n e d e l l o s t e s s o Z e l e n s k y r a p p r e s e n t i n o l a v o g l i a d i m e t t e r f i n e a u n m a s s a c r o c h e o g n i g i o r n o c h e p a s s a r i s u l t a s e m p r e p i ù i n s e n s a t o " . L o h a a f f e r m a t o i l v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e s e g r e t a r i o d e l l a L e g a , M a t t e o S a l v i n i , i n t e r v i s t a t o d a l d i r e t t o r e d i R a d i o l i b e r t à , G i o v a n n i S a l l u s t i . P o i l a s o l u z i o n e t e r r i t o r i a l e - h a a g g i u n t o i l v i c e p r e m i e r - l a d o v r a n n o t r o v a r e Z e l e n s k y e P u t i n , c o n l ' a c c o m p a g n a m e n t o d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e a m e r i c a n a . È c h i a r o c h e l a p a r t i t a f i n a l e d o v r à e s s e r e a t r e : T r u m p , Z e l e n s k y , P u t i n . S p e r o c h e n o n c i s i a n o g u a s t a t o r i o c c i d e n t a l i a c u i c o n v i e n e d i p i ù l a p r o s e c u z i o n e d e l l a g u e r r a e q u i n d i l a c o s t r u z i o n e , l a f a b b r i c a z i o n e e l a v e n d i t a d i a r m i , m a g a r i p e r r i c o n v e r t i r e i s e t t o r i i n d u s t r i a l i c h e g r a z i e a B r u x e l l e s s o n o s t a t i m e s s i i n g i n o c c h i o . Q u i n d i c o n t i a m o c h e q u e s t a f i n e d i 2 0 2 5 q u e s t o i n i z i o 2 0 2 6 r i a v v i c i n i n o l e p a r t i i n c a u s a , a n c h e p e r c h é c i s o n o m i g l i a i a d i m o r t i o g n i g i o r n o , p e r u n a g u e r r a c h e o r m a i è c h i a r o a e n t r a m b i i f r o n t i c h e n e s s u n o v i n c e r à o s t r a v i n c e r à s u l c a m p o . S e c ' è q u a l c u n o c h e è c o n v i n t o c h e Z e l e n s k y p o s s a v i n c e r e l a g u e r r a , p r e s e n t a t e m e l o p e r c h é s o n o c u r i o s o d i c o n o s c e r l o " .