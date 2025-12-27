R o m a , 2 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " C ' è u n t a v o l o d i t r a t t a t i v a a p e r t o e q u i n d i p i ù c h e d i m a n d a r e a r m i p e r a t t a c c a r e , p e r o f f e n d e r e , p e r d i s t r u g g e r e , p u n t i a m o s u l l a s t r a t e g i a d i f e n s i v a , s u l l a l o g i s t i c a , s u c o m e p r o t e g g e r e i c i v i l i , s u c o m e r i s c a l d a r l i , s u c o m e c u r a r l i " . L o h a a f f e r m a t o i l v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e s e g r e t a r i o d e l l a L e g a , M a t t e o S a l v i n i , i n t e r v i s t a t o d a l d i r e t t o r e d i R a d i o l i b e r t à , G i o v a n n i S a l l u s t i , a p r o p o s i t o d e l v a r o d e l d e c r e t o l e g g e s u g l i a i u t i a l l ' U c r a i n a . " N o n p e n s o c h e s i a u n o s c a n d a l o - h a a g g i u n t o - e n o n b i s o g n a e s s e r e a l s e r v i z i o d i P u t i n o d e l l ' A r m a t a R o s s a p e r c h i e d e r e p r u d e n z a i n u n m o m e n t o i n c u i l e p a r t i q u a n t o m e n o s t a n n o p a r l a n d o . E r i c o r d o c o m e p o s t i l l a a n c h e l e i n c h i e s t e c h e s t a n n o p r o s e g u e n d o s u l l a c o r r u z i o n e i n U c r a i n a , a n c h e d i u o m i n i v i c i n i s s i m i a Z e l e n s k y e a q u a n t o s i a p p r e n d e d a f o n t i u c r a i n e , n o n d a f o n t i r u s s e , c i s a r e b b e r o a l c u n e c e n t i n a i a d i m i l i o n i d i e u r o c h e n o i e g l i i t a l i a n i e g l i e u r o p e i , g l i a m e r i c a n i a v r e b b e r o i n v i a t o p e r p r o t e g g e r e l a p o p o l a z i o n e c h e i n v e c e s a r e b b e r o f i n i t i i n c o n t i c o r r e n t i p r i v a t i a l l ' e s t e r o d i q u a l c h e c o r r o t t o " . " Q u i n d i - h a c o n c l u s o S a l v i n i - d i c i a m o c h e è u n a s o m m a d i s i t u a z i o n i c h e h a p o r t a t o l a L e g a , m a l ' i n t e r o G o v e r n o , e d i q u e s t o s o n o a s s o l u t a m e n t e c o n t e n t o , a d a v e r e u n a t t e g g i a m e n t o d i v e r s o r i s p e t t o a q u e l l o d e g l i a n n i p a s s a t i , a p u n t a r e , a c o n c e n t r a r s i s u l l a d i f e s a d e i c i v i l i , d a g l i a t t a c c h i d e i d r o n i e s u l r i s t o r o d e l l a p o p o l a z i o n e p i u t t o s t o c h e s u l l a s e m p l i c e o f f e s a e s u l l ' a t t a c c o " .