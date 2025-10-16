R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a t e l e f o n a t a t r a T r u m p e P u t i n è u n ’ o t t i m a n o t i z i a p e r c h i s p e r a n e l c e s s a t e i l f u o c o : n o n a c a s o s i v e d r a n n o a B u d a p e s t , c a s a d e l l ’ a m i c o O r b a n . C o n f i d i a m o c h e , d o p o l a p a c e i n M e d i o O r i e n t e , T r u m p p o s s a g a r a n t i r e l a p a c e t r a U c r a i n a e R u s s i a . S p e r i a m o c h e t u t t i , a n c h e a B r u x e l l e s , P a r i g i e B e r l i n o , l a v o r i n o p e r l a d i s t e n s i o n e " . C o s ì i l v i c e p r e m i e r e s e g r e t a r i o d e l l a L e g a M a t t e o S a l v i n i .