R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o m o l t o d e l u s o d a l f a t t o c h e s i a n o g l i U s a c h e i n t e r v e n g o n o p e r t r a t t a r e u n a p a c e n e l c u o r e d e l l ' E u r o p a . N o n c ' è u n ' E u r o p a , s o n o 2 7 S t a t i . E s i s t e r à u n ' E u r o p a q u a n d o d e c i d e r a n n o d i i n d i v i d u a r e u n a p e r s o n a e m a n d a r l a a s e d e r e a l t a v o l o " . L o d i c e G u i d o C r o s e t t o , m i n i s t r o d e l l a D i f e s a , d a l p a l c o d i A t r e j u , i n t e r v i s t a t o d a M a r c o T r a v a g l i o . " I n q u e s t o m o m e n t o l a m a n c a n z a d e l l ' E u r o p a a l t a v o l o è f r u t t o d e l l a s u a d e b o l e z z a n e l p a r l a r e c o n u n a v o c e s o l a . S e d o m a n i g l i S t a t i e u r o p e i d i c e s s e r o c h e c ' è u n a p e r s o n a a r a p p r e s e n t a r e t u t t o i l n e g o z i a t o , n é T r u m p n é l a R u s s i a p o t r e b b e r o d i r e d i n o " , a g g i u n g e . " P u t i n p a r l a d i p a c e m a o g g i h a s g a n c i a t o 1 2 0 0 m i s s i l i s u l l ’ U c r a i n a . I e r i a n c h e e d o m a n i p u r e . C o s ì d a m i l l e g i o r n i . E ' g e n i a l e n e l p a r l a r e d i p a c e , d i v o l o n t à d i n o n f a r m a l e a n e s s u n o , e t u t t i i g i o r n i i n c e s s a n t a m e n t e c o l p i s c e s c u o l e , o s p e d a l i , o b i e t t i v i c i v i l i " , a f f e r m a i l m i n i s t r o . C r o s e t t o e v i d e n z i a c h e " l ' I t a l i a i n q u e s t i a n n i h a a v u t o u n a p o s i z i o n e s e r i a , s e n z a a v a l l a r e i d i s c o r s i d i n e s s u n o . S t i a m o c o n t i n u a n d o a f a r l o , i n U c r a i n a c o m e i n P a l e s t i n a s i a m o q u e l l i c o n p i ù f a c i l i t à d i i n t e r l o c u z i o n e " .