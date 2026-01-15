R o m a , 1 5 g e n : ( A d n k r o n o s ) - L a C a m e r a i m p e g n a i l g o v e r n o " a s o s t e n e r e c o n u r g e n z a o g n i i n i z i a t i v a d i p l o m a t i c a e p o l i t i c a c h e g a r a n t i s c a u n r u o l o d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n g l i a l l e a t i , p e r i l p e r s e g u i m e n t o d i u n a p a c e g i u s t a e s i c u r a , c h e p r e s e r v i i d i r i t t i d e l p o p o l o u c r a i n o a p a r t i r e d a q u e l l o a l l a p r o p r i a a u t o d e t e r m i n a z i o n e , l ’ o r d i n e i n t e r n a z i o n a l e b a s a t o s u l l e r e g o l e e o f f r a l e n e c e s s a r i e g a r a n z i e d i s i c u r e z z a p e r u n a s o l u z i o n e d u r a t u r a " . E ' q u a n t o s i l e g g e n e l l a r i s o l u z i o n e d e l P d d e p o s i t a t a a l l a C a m e r a i n o c c a s i o n e d e l l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a s u l l a p r o r o g a a l l a c e s s i o n e d i m e z z i e m a t e r i a l i a l l ' U c r a i n a . I d e m c h i e d o n o , i n o l t r e , d i " g a r a n t i r e p i e n o s o s t e g n o e s o l i d a r i e t à a l p o p o l o e a l l e i s t i t u z i o n i u c r a i n e , m e d i a n t e t u t t e l e f o r m e d i a s s i s t e n z a n e c e s s a r i e , a n c h e a l f i n e d i a s s i c u r a r e q u a n t o p r e v i s t o d a l l ' a r t i c o l o 5 1 d e l l a C a r t a d e l l e N a z i o n i U n i t e , c o n f e r m a n d o g l i i m p e g n i a s s u n t i d a l l ’ I t a l i a n e l q u a d r o d e l l ' a z i o n e m u l t i l a t e r a l e , a p a r t i r e d a l l ' U n i o n e e u r o p e a e d a l l ' A l l e a n z a A t l a n t i c a , r i s p e t t o a l l a g r a v e , i n a m m i s s i b i l e e d i n g i u s t i f i c a t a a g g r e s s i o n e r u s s a d e l l ' U c r a i n a " e a s o s t e n e r e " l a r i p r e s a e l a r i c o s t r u z i o n e d e l l ' U c r a i n a , n o n c h é i l p e r c o r s o d i a d e s i o n e e u r o p e a d e l l ’ U c r a i n a " . L a r i s o l u z i o n e P d i m p e g n a i l g o v e r n o a n c h e " a p r o s e g u i r e l ’ a z i o n e f a t t i v a e c o s t a n t e g i à s v o l t a d a l l ' I t a l i a p e r i l s o s t e g n o d e l l a p o p o l a z i o n e u c r a i n a i n p a t r i a , n o n c h é a i m p l e m e n t a r e l e m i s u r e d i a c c o g l i e n z a a d o t t a t e p e r l e p e r s o n e i n f u g a d a l l a c r i s i b e l l i c a , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l e e s i g e n z e d e i s o g g e t t i m i n o r i " e " a d a d o p e r a r s i i n s e d e e u r o p e a e i n t e r n a z i o n a l e p e r p r o m u o v e r e a z i o n i d i s o l i d a r i e t à n e i c o n f r o n t i d e i c i t t a d i n i r u s s i p e r s e g u i t a t i , a r r e s t a t i o c o s t r e t t i a f u g g i r e d a l P a e s e , p e r a v e r p r o t e s t a t o c o n t r o i l r e g i m e e c o n t r o l a g u e r r a " .