Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Il governo italiano valuti, non opponendosi pregiudizialmente e d'intesa con i partner dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica, nel quadro di un mandato internazionale, la partecipazione italiana a future iniziative di stabilizzazione e missioni di monitoraggio o mantenimento della pace in Ucraina, da attuarsi al termine delle ostilità per garantire il rispetto degli accordi e la sicurezza dei confini. E quanto si legge nella risoluzione di +Europa, in occasione dellinformativa del ministro della Difesa Guido Crosetto sullUcraina. Nella risoluzione di +Europa si chiede anche di ribadire con fermezza, in tutte le sedi internazionali e in particolare allinterno delle istituzioni dellUnione Europea, il sostegno dellItalia allindipendenza, alla sovranità e allintegrità territoriale dellUcraina, al diritto internazionale e alla condanna senza ambiguità dellaggressione e dellinvasione operate dalla Federazione Russa; di promuovere attivamente in sede europea una decisione comune e giuridicamente fondata sullutilizzo degli asset russi congelati, affinché tali risorse possano essere destinate in modo stabile al sostegno militare, umanitario e alla ricostruzione dellUcraina, nel rispetto del diritto internazionale". E ancora, "di sostenere ogni iniziativa diplomatica volta alla risoluzione del conflitto, purché si garantisca la piena sovranità e integrità territoriale dellUcraina; di aderire al programma PURL allo scopo di rafforzare la strategia di supporto della Nato allUcraina; di potenziare, in stretto coordinamento con lUee con i Partner europei, la protezione delle infrastrutture critiche e la resilienza democratica, agendo contro le campagne di disinformazione e le ingerenze promosse da autorità russe o ad esse collegate, nonché da ogni altro attore che agisca per indebolire i processi democratici e l'autonomia strategica dell'Europa, conclude la risoluzione di +Europa.