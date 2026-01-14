R o m a , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - A z i o n e h a d e p o s i t a t o l a r i s o l u z i o n e i n v i s t a d e l l e c o m u n i c a z i o n i i n P a r l a m e n t o d e l m i n i s t r o G u i d o C r o s e t t o s u l l ' U c r a i n a . N e l t e s t o s o n o c i n q u e i p u n t i s u c u i c h i e d e l ' i m p e g n o d e l g o v e r n o . I l p r i m o q u e l l o " a g a r a n t i r e n e l 2 0 2 6 u n o s t a n z i a m e n t o d i r i s o r s e a d e g u a t o , c o n c r e t o e c o e r e n t e c o n l e c a p a c i t à e c o n o m i c h e e f i n a n z i a r i e d e l P a e s e p e r i l s o s t e g n o m i l i t a r e , f i n a n z i a r i o e u m a n i t a r i o a l l ’ U c r a i n a , i n l i n e a c o n g l i i m p e g n i a s s u n t i d a l l ’ I t a l i a i n s e d e e u r o p e a e i n t e r n a z i o n a l e e c o n l e n e c e s s i t à c o n s e g u e n t i a l l a f i n e d e g l i a i u t i s t a t u n i t e n s i " . I n o l t r e , " a s o s t e n e r e l a r e s i s t e n z a m i l i t a r e d e l l ’ U c r a i n a c o m e c o n d i z i o n e i n d i s p e n s a b i l e p e r i l r a f f o r z a m e n t o d e l l a s u a p o s i z i o n e n e g o z i a l e e p e r r i s p o n d e r e a l l ’ a g g r e s s i o n e r u s s a , c h e r a p p r e s e n t a u n a s f i d a d i r e t t a a l l ’ o r d i n e i n t e r n a z i o n a l e f o n d a t o s u l d i r i t t o e a l l a s i c u r e z z a d e l l ’ E u r o p a n e l s u o c o m p l e s s o " e a " p a r t e c i p a r e a l l e i n i z i a t i v e d i c o o p e r a z i o n e p o l i t i c a e m i l i t a r e p r o m o s s e d a i c o s i d d e t t i ' P a e s i v o l e n t e r o s i ' , c o n t r i b u e n d o a l r a f f o r z a m e n t o d e l c o o r d i n a m e n t o e u r o p e o i n m a t e r i a d i s o s t e g n o a l l ’ U c r a i n a , d i s v i l u p p o d e l l a c a p a c i t à i n d u s t r i a l e p e r l a d i f e s a e d i d e f i n i z i o n e d i g a r a n z i e d i s i c u r e z z a c r e d i b i l i e d i m e d i o - l u n g o p e r i o d o " . A " p r o m u o v e r e u n ’ a r c h i t e t t u r a d i s i c u r e z z a s u i c o n f i n i o r i e n t a l i d e l l ’ U n i o n e , d i f r o n t e a l l e r i c o r r e n t i m i n a c c e d e l l a R u s s i a v e r s o a l t r i s t a t i m e m b r i , f o n d a t a s u l p r i n c i p i o d e l l a s o l i d a r i e t à e r e s p o n s a b i l i t à e u r o p e a " . E d i n f i n e a " s u p p o r t a r e u n a r e a z i o n e c o o r d i n a t a i n s e d e e u r o p e a a l l e a z i o n i d i g u e r r a i b r i d a d a p a r t e d e l l a F e d e r a z i o n e R u s s a , r e l a t i v e a l s i s t e m a i n f o r m a t i v o , a i p r o c e s s i e l e t t o r a l i e a l f u n z i o n a m e n t o d e l l e i s t i t u z i o n i d e m o c r a t i c h e , n o n c h é a l l a c o m p r o m i s s i o n e d e i s e r v i z i d ' i n t e r e s s e p u b b l i c o e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e , a t t r a v e r s o l ’ i s t i t u z i o n e d i u n v e r o e p r o p r i o s c u d o d e m o c r a t i c o p e r l ’ E u r o p a , q u a l e q u e l l o p r o p o s t o d a l l a C o m m i s s i o n e U e " .