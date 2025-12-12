R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S e n o n a v e s s i m o f i n a n z i a t o m i l i t a r m e n t e e c o m m e r c i a l m e n t e l ' U c r a i n a P u t i n l ' a v r e b b e p r e s a i n 1 5 g i o r n i . S o n o d ' a c c o r d o p e r ò n e l d i r e c h e a b b i a m o a r m a t o l ' U c r a i n a m a n o n l ' U e d e l l ' a r m a p i ù p o t e n t e c h e a b b i a m o : l a d i p l o m a z i a . T r u m p è d e c i s i v o p e r l ' a c c o r d o d i p a c e , n o n s i p u ò p r e s c i n d e r e d a g l i U s a . A l c o n t e m p o l ' U e d e v e a v e r e u n a p o s i z i o n e u n i t a r i a . M a n o n s a p p i a m o G i o r g i a M e l o n i d o v e s t a , f a z i g z a g . M i s p i a c e v e d e r e Z e l e n s k y c o n U k , F r a n c i a , G e r m a n i a e s e n z a l ' I t a l i a " . L o h a a f f e r m a t o M a t t e o R e n z i , o s p i t e a ' O t t o e m e z z o ' s u L a 7 .