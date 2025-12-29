K i e v , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l 2 7 d i c e m b r e , n e l v i l l a g g i o d i S h a k h o v e , v i c i n o a P o k r o v s k , n e l l ' o b l a s t ' d i D o n e t s k , l e t r u p p e r u s s e h a n n o u c c i s o a c o l p i d ' a r m a d a f u o c o d u e p r i g i o n i e r i d i g u e r r a u c r a i n i d i s a r m a t i . L o h a r i f e r i t o l ' u f f i c i o d e l p r o c u r a t o r e g e n e r a l e u c r a i n o , i n q u e l l o c h e s e m b r a e s s e r e a l m e n o i l t e r z o c a s o s e g n a l a t o q u e s t o m e s e d i s o l d a t i u c r a i n i c a t t u r a t i e u c c i s i d o p o e s s e r e s t a t i f a t t i p r i g i o n i e r i . S e c o n d o l e i n d a g i n i , i s o l d a t i r u s s i h a n n o c o s t r e t t o u n o d e i p r i g i o n i e r i d i g u e r r a a s p o g l i a r s i p a r z i a l m e n t e s o t t o l a m i n a c c i a d e l l e a r m i p r i m a d i g i u s t i z i a r l i e n t r a m b i . È s t a t a a v v i a t a u n ' i n d a g i n e p r e l i m i n a r e a i s e n s i d e l l ' a r t i c o l o 4 3 8 . 2 d e l C o d i c e p e n a l e u c r a i n o , c h e r i g u a r d a i c r i m i n i d i g u e r r a c h e h a n n o c a u s a t o l a m o r t e . L a P r o c u r a r e g i o n a l e d i D o n e t s k s t a s u p e r v i s i o n a n d o i l c a s o . A l l ' i n i z i o d i q u e s t o m e s e , D e e p S t a t e , u n g r u p p o u c r a i n o d i m a p p a t u r a o p e n s o u r c e , h a r i f e r i t o c h e t r e p r i g i o n i e r i d i g u e r r a u c r a i n i s o n o s t a t i g i u s t i z i a t i a s u d d i H u l i a i p o l e , n e l l ' o b l a s t ' d i Z a p o r i z h z h i a , i l 2 0 d i c e m b r e . L a P r o c u r a g e n e r a l e d e l l ' U c r a i n a h a a f f e r m a t o c h e u n c a s o s e p a r a t o r i g u a r d a v a u n s o l d a t o a r r e s o , u c c i s o a c o l p i d ' a r m a d a f u o c o i n d i r e z i o n e d i S i v e r s k i l 5 d i c e m b r e . T a l i u c c i s i o n i s o n o c o n s i d e r a t e c r i m i n i d i g u e r r a e s o n o p r o i b i t e d a l l e C o n v e n z i o n i d i G i n e v r a . S e c o n d o l ' u f f i c i o d e l P r o c u r a t o r e g e n e r a l e , l ' U c r a i n a h a d o c u m e n t a t o d i f f u s e v i o l a z i o n i d e l l e C o n v e n z i o n i d i G i n e v r a d a p a r t e d e l l e f o r z e r u s s e , t r a c u i l ' e s e c u z i o n e d i a l m e n o 3 2 2 s o l d a t i u c r a i n i c a t t u r a t i a p a r t i r e d a l l ' o t t o b r e 2 0 2 5 . D i q u e s t i c a s i , 2 6 3 s i s o n o v e r i f i c a t i s u l c a m p o d i b a t t a g l i a , m e n t r e a l t r i s o n o s t a t i c o l l e g a t i a i n c i d e n t i c o m e l ' e s p l o s i o n e d e l l a p r i g i o n e d i O l e n i v k a d e l 2 0 2 2 , n e l l ' o b l a s t ' d i D o n e t s k o c c u p a t a d a i r u s s i . F u n z i o n a r i u c r a i n i e o r g a n i z z a z i o n i p e r i d i r i t t i u m a n i h a n n o r i p e t u t a m e n t e d e n u n c i a t o t o r t u r e , a b u s i e t r a t t a m e n t i d i s u m a n i n e i c o n f r o n t i d e i p r i g i o n i e r i d i g u e r r a u c r a i n i d e t e n u t i i n R u s s i a . A s e t t e m b r e 2 0 2 5 , o l t r e 2 . 5 0 0 s o l d a t i u c r a i n i e r a n o a n c o r a p r i g i o n i e r i i n R u s s i a , c o n p o c h e o n e s s u n a i n f o r m a z i o n e d i s p o n i b i l e s u l l e l o r o c o n d i z i o n i o s u l l o r o d e s t i n o .