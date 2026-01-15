R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " M e n t r e i l m i n i s t r o C r o s e t t o p a r l a i n A u l a , i t e a m d i V a n n a c c i c h i e d o n o a l g o v e r n o d i c a m b i a r e l i n e a p r o p r i o s u l l a p o s i z i o n e d e l m i n i s t r o . V a n n a c c i è d e l l a L e g a e l a L e g a h a u n s e g r e t a r i o c h e è v i c e p r e m i e r d i q u e s t o g o v e r n o . L e d i v i s i o n i s o n o e v i d e n t i e m e t t o n o i n d i s c u s s i o n e l a l i n e a s t e s s a d e l l ’ e s e c u t i v o , d i v i s o e i n c a p a c e d i p e s a r e n e i t a v o l i i n t e r n a z i o n a l i . C o n c h e f a c c i a M e l o n i v a a l l ’ e s t e r o p r o p r i o i n q u e s t i g i o r n i , m e n t r e l a s u a m a g g i o r a n z a è s p a c c a t a i n I t a l i a ? C o n q u a l e c r e d i b i l i t à p u ò p r e n d e r e i m p e g n i ? ” . C o s ì i l c a p o g r u p p o P d n e l l a C o m m i s s i o n e A f f a r i e u r o p e i d e l l a C a m e r a , P i e r o D e L u c a .