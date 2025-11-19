M o s c a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - Q u a t t r o m i s s i l i A t a c m s d i f a b b r i c a z i o n e s t a t u n i t e n s e , l a n c i a t i d a l l e f o r z e a r m a t e u c r a i n e c o n t r o o b i e t t i v i a V o r o n e z h , s o n o s t a t i i n t e r c e t t a t i i e r i d a i s i s t e m i m i s s i l i s t i c i S - 4 0 0 e P a n t s i r . L o h a r i f e r i t o i l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a r u s s o , a g g i u n g e n d o c h e " i d e t r i t i c a d u t i d a i m i s s i l i d i s t r u t t i h a n n o d a n n e g g i a t o i t e t t i d e l C e n t r o r e g i o n a l e d i g e r o n t o l o g i a d i V o r o n e z h e d i u n o r f a n o t r o f i o , o l t r e a u n ' a b i t a z i o n e p r i v a t a . N o n c i s o n o v i t t i m e o f e r i t i t r a i c i v i l i " .