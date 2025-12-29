M o s c a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - E s p l o s i o n i h a n n o s c o s s o n e l l a n o t t e l ' a e r o p o r t o m i l i t a r e d i K h a n s k a y a , v i c i n o a l l a c i t t à d i M a y k o p , n e l l a R u s s i a m e r i d i o n a l e . L o r i p o r t a i l q u o t i d i a n o i n d i p e n d e n t e A s t r a , c i t a n d o r e s i d e n t i l o c a l i c h e h a n n o s e g n a l a t o e s p l o s i o n i a l l ' i n t e r n o d e l l a c i t t à e u n a t t a c c o a l v i c i n o a e r o p o r t o . M a y k o p s i t r o v a a c i r c a 2 9 0 c h i l o m e t r i d a l l ' U c r a i n a e a c i r c a 4 5 0 c h i l o m e t r i d a l t e r r i t o r i o c o n t r o l l a t o d a l l ' U c r a i n a n e l l a p r o v i n c i a d i Z a p o r i z h z h i a . N e l f r a t t e m p o , s e c o n d o q u a n t o r i p o r t a t o d a l c a n a l e T e l e g r a m E x i l e N o v a + , l e s i r e n e a n t i a e r e e s a r e b b e r o s u o n a t e n e l l ' o b l a s t ' d i T u l a , n e l l a R u s s i a o c c i d e n t a l e , a c a u s a d e l l a m i n a c c i a d i u n a t t a c c o m i s s i l i s t i c o b a l i s t i c o . I l M i n i s t e r o d e l l a D i f e s a r u s s o h a s u c c e s s i v a m e n t e a f f e r m a t o d i a v e r a b b a t t u t o 8 9 d r o n i u c r a i n i n e l l a n o t t e .