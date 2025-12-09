L o n d r a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s / A f p ) - U n m e m b r o d e l l e f o r z e a r m a t e b r i t a n n i c h e è m o r t o i n u n i n c i d e n t e i n U c r a i n a m e n t r e p a r t e c i p a v a a u n t e s t d i n u o v e a r m i l o n t a n o d a l l a l i n e a d e l f r o n t e . L o h a r e s o n o t o i l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a d e l R e g n o U n i t o . " È c o n p r o f o n d o r a m m a r i c o c h e d o b b i a m o a n n u n c i a r e c h e u n m e m b r o d e l l e f o r z e a r m a t e d e l R e g n o U n i t o è m o r t o q u e s t a m a t t i n a i n U c r a i n a " , h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a , p a r l a n d o d e l p r i m o d e c e s s o d i u n s o l d a t o b r i t a n n i c o i n s e r v i z i o n e i q u a s i q u a t t r o a n n i d i g u e r r a i n c o m i n c i a t a n e l f e b b r a i o d e l 2 0 2 2 . " L e m i e p i ù s e n t i t e c o n d o g l i a n z e e l a m i a p i ù p r o f o n d a s o l i d a r i e t à a l l a f a m i g l i a d e l m e m b r o d e l l e n o s t r e f o r z e a r m a t e c h e p u r t r o p p o h a p e r s o l a v i t a o g g i " , h a a f f e r m a t o i l p r i m o m i n i s t r o d e l R e g n o U n i t o K e i r S t a r m e r i n u n a n o t a . " I l s u o s e r v i z i o e s a c r i f i c i o n o n s a r a n n o m a i d i m e n t i c a t i " .