R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - Q u a t t r o a n n i d i g u e r r a r a p p r e s e n t a n o u n t e m p o " i n f i n i t o e s o p r a t t u t t o u n t e m p o c h e n o n e r a p r e v i s t o d a p a r t e d e l l ' a g g r e s s o r e . Q u e s t o n o n v a m a i d i m e n t i c a t o . L a p r o s p e t t i v a c h e s i e r a d a t a P u t i n , c h e s i e r a d a t a l a R u s s i a , e r a q u e l l a d i u n a g u e r r a l a m p o . È v e r o c h e l e b l i t z k r i e g n o n s e m b r a f u n z i o n i n o , a n z i q u a s i m a i , m a i l f a t t o c h e p e r q u a t t r o a n n i l ' U c r a i n a s i a r i u s c i t a , c o n l ' a i u t o p e r c a r i t à d e l m o n d o o c c i d e n t a l e , a r e s i s t e r e è q u a s i u n m i r a c o l o e d è q u i n d i u n a s c o n f i t t a p e r l a R u s s i a , n o n b i s o g n a v a n i f i c a r l a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , I g n a z i o L a R u s s a , o s p i t e d i ' R a d i o a n c h ' i o ' s u R a d i o u n o R a i . " E b i s o g n a q u i n d i - h a a g g i u n t o - c h e l a p a c e , c u i b i s o g n a t e n d e r e c o n o g n i m e z z o , c o n o g n i s f o r z o , t e n g a p r e s e n t e d e i s a c r i f i c i d i q u e s t o p o p o l o e r o i c o , c h e h a r e s i s t i t o a c h i n o n h a p r o b l e m i a m a n d a r e a l f r o n t e a n c h e c a r n e d a m a c e l l o e p i ù n e m a n d a p i ù h a r i n f o r z i c h e p o s s o n o a r r i v a r e . E q u i n d i d e v e e s s e r e p e r f o r z a d i c o s e u n a p a c e g i u s t a , n o n p u ò e s s e r c i u n a p a c e p u n i t i v a p e r l ' U c r a i n a " .