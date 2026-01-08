K i e v , 8 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - P i ù d i u n m i l i o n e d i f a m i g l i e n e l l a r e g i o n e d i D n i p r o p e t r o v s k , n e l l ' U c r a i n a c e n t r a l e , s o n o r i m a s t e s e n z a a c q u a e d e l e t t r i c i t à d o p o g l i a t t a c c h i n o t t u r n i r u s s i a l l e i n f r a s t r u t t u r e e n e r g e t i c h e d e l P a e s e . L o h a d i c h i a r a t o s u i s o c i a l m e d i a O l e k s y K u l e b a , v i c e p r i m o m i n i s t r o p e r l a r i c o s t r u z i o n e d e l l ' U c r a i n a , a g g i u n g e n d o c h e " i l a v o r i d i r i p a r a z i o n e p r o s e g u o n o n e l l a r e g i o n e d i D n i p r o p e t r o v s k p e r r i p r i s t i n a r e l a f o r n i t u r a d i r i s c a l d a m e n t o e a c q u a a o l t r e u n m i l i o n e d i u t e n t i " .