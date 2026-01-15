K i e v , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - U n f o l t o g r u p p o d i s o l d a t i r u s s i c h e a t t r a v e r s a v a u n t e r r e n o i n n e v a t o a n o r d d i K h a r k i v è s t a t o a n n i e n t a t o d a d r o n i , a r t i g l i e r i a e f a n t e r i a . L o h a r e s o n o t o a t t r a v e r s o u n v i d e o p o s t a t o s u Y o u T u b e l a B r i g a t a u c r a i n a K h a r t i i a , a g g i u n g e n d o d i a v e r " r e s p i n t o u n t e n t a t i v o d i a s s a l t o d e l l a F e d e r a z i o n e R u s s a e a n n i e n t a t o c i r c a 7 0 o c c u p a n t i r u s s i . P e r u n a s e t t i m a n a , l e f o r z e d i o c c u p a z i o n e r u s s e h a n n o t e n t a t o d i a s s a l t a r e l ' a r e a c o n t r o l l a t a d a l l a 1 3 a B r i g a t a K h a r t i i a a n o r d d i K h a r k i v . G r a z i e a l l ' i n t e r a z i o n e c o o r d i n a t a d e i m e m b r i d i K h a r t i i a – f a n t i , o p e r a t o r i d i d r o n i , a r t i g l i e r i e a l t r e u n i t à – i l t e n t a t i v o è f a l l i t o " .