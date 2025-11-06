K i e v , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L e f o r z e a r m a t e u c r a i n e h a n n o c o l p i t o u n c e n t r o l o g i s t i c o p e r d r o n i r u s s i n e l D o n e t s k . L o h a r i f e r i t o l o S t a t o m a g g i o r e d i K i e v , c o n f e r m a n d o l ' a u t e n t i c i t à d i v i d e o , a p p a r s i i n p r e c e d e n z a s u T e l e g r a m , c o n e s p l o s i o n i i n t o r n o a l l a z o n a d e l l ' a e r o p o r t o d i D o n e t s k , n e i q u a l i s i p a r l a v a d i u n a t t a c c o a u n m a g a z z i n o c h e o s p i t a v a d r o n i a l u n g o r a g g i o t i p o S h a h e d . L o S t a t o M a g g i o r e h a c o n f e r m a t o g l i a t t a c c h i c o n t r o " u n a b a s e d i s t o c c a g g i o , a s s e m b l a g g i o e l a n c i o d i U a v t i p o S h a h e d " .