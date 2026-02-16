K i e v , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - G l i a t t a c c h i u c r a i n i h a n n o c o l p i t o n e l l a n o t t e d i v e r s i o b i e t t i v i m i l i t a r i " i m p o r t a n t i " n e l l e z o n e o c c u p a t e d a l l a R u s s i a d e l l e o b l a s t ' d i D o n e t s k , Z a p o r i z h z h i a e D n i p r o p e t r o v s k . L o h a r i f e r i t o l o S t a t o m a g g i o r e d e l l e f o r z e a r m a t e u c r a i n e , p r e c i s a n d o c h e i r a i d h a n n o p r e s o d i m i r a a r e e n e l l e r e g i o n i s u d - o r i e n t a l i o c c u p a t e d a l l a R u s s i a , d o v e M o s c a a v e v a c o n c e n t r a t o l e s u e t r u p p e , n o n c h é u n c e n t r o d i c o m u n i c a z i o n i r u s s o e u n c e n t r o d i c o n t r o l l o d r o n i n e l l e z o n e o c c u p a t e d e l l ' o b l a s t ' o r i e n t a l e d i D o n e t s k . " L e p e r d i t e n e m i c h e e l ' e n t i t à d e i d a n n i c a u s a t i s o n o i n f a s e d i c h i a r i m e n t o " , h a a g g i u n t o l o S t a t o M a g g i o r e .