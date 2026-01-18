K i e v , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - G l i a t t a c c h i r u s s i i n U c r a i n a h a n n o u c c i s o a l m e n o c i n q u e c i v i l i e n e h a n n o f e r i t i a l m e n o 3 0 n e l l ' u l t i m o g i o r n o . L o h a n n o r i f e r i t o l e a u t o r i t à r e g i o n a l i , m e n t r e l e f o r z e r u s s e h a n n o n u o v a m e n t e c o l p i t o l e i n f r a s t r u t t u r e e n e r g e t i c h e i n u n c l i m a i n v e r n a l e g e l i d o . L ' U c r a i n a s t a a f f r o n t a n d o u n f r e d d o i n t e n s o e c o n t i n u e i n t e r r u z i o n i n e l l e f o r n i t u r e d i r i s c a l d a m e n t o e d e l e t t r i c i t à a s e g u i t o d e i r i p e t u t i a t t a c c h i a l s e t t o r e e n e r g e t i c o , c h e h a n n o p o r t a t o a l l o s t a t o d i e m e r g e n z a a l l ' i n i z i o d i q u e s t a s e t t i m a n a . L ' A e r o n a u t i c a M i l i t a r e u c r a i n a h a r i f e r i t o d i a v e r a b b a t t u t o 1 6 7 d e i 2 0 1 d r o n i r u s s i d u r a n t e l a s c o r s a n o t t e . T r e n t a d r o n i h a n n o c o l p i t o 1 5 l o c a l i t à , m e n t r e l a c a d u t a d i d e t r i t i è s t a t a r e g i s t r a t a i n a l t r i d u e s i t i . C i v i l i s o n o s t a t i u c c i s i n e l l e o b l a s t ' d i K h a r k i v e K h e r s o n , m e n t r e s o n o s t a t i s e g n a l a t i f e r i t i i n d i v e r s e a l t r e , t r a c u i q u e l l e d i C h e r n i h i v , D n i p r o p e t r o v s k , S u m y , D o n e t s k e Z a p o r i z h z h i a . N e l l a r e g i o n e d i O d e s s a , l a R u s s i a h a p r e s o d i m i r a u n i m p i a n t o e n e r g e t i c o m e n t r e l e t e m p e r a t u r e n o t t u r n e n e l l a r e g i o n e s o n o s c e s e a - 1 0 g r a d i . M o s c a s t a p i a n i f i c a n d o d i c o l p i r e l e s o t t o s t a z i o n i c o l l e g a t e a l l e t r e c e n t r a l i n u c l e a r i a t t i v e d e l l ' U c r a i n a p e r s c o l l e g a r e c o m p l e t a m e n t e i l P a e s e d a l r i s c a l d a m e n t o e d a l l ' e l e t t r i c i t à , h a a v v e r t i t o i e r i l ' i n t e l l i g e n c e m i l i t a r e u c r a i n a .