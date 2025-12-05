D u b l i n o , 5 d i c . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L a p o l i z i a i r l a n d e s e h a d i c h i a r a t o c h e s t a i n d a g a n d o s u l l ' a v v i s t a m e n t o d i d i v e r s i d r o n i n o n i d e n t i f i c a t i n e i c i e l i d u r a n t e l ' a t t e r r a g g i o a D u b l i n o d e l l ' a e r e o d e l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y . " L ' U n i t à i n v e s t i g a t i v a s p e c i a l e ( S d u ) s t a i n d a g a n d o s u l l a q u e s t i o n e . A t a l f i n e , c o l l a b o r e r à c o n l e F o r z e d i D i f e s a e i p a r t n e r d i s i c u r e z z a i n t e r n a z i o n a l i " , h a d i c h i a r a t o l a p o l i z i a i n m e r i t o a l l ' i n c i d e n t e n e l l a t a r d a s e r a t a d i l u n e d ì .