R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S u l l e i n i z i a t i v e d e i P a e s i e u r o p e i n o n c i s i a m o p r o p r i o p e r c h é n o n è c h i a r o c h e c o s a s t a n n o f a c e n d o . C o s ì c o m e M e l o n i s i a a n c h ' e s s a d e n t r o u n a c o n d i z i o n e d i i s o l a m e n t o e d i i n c e r t e z z a f r a s c e g l i e r e i l s u o a m i c o T r u m p e i l V e c c h i o C o n t i n e n t e n o n v a b e n e n e m m e n o q u e s t o p e r i l n o s t r o P a e s e p e r i l r u o l o c h e d o v r e b b e a v e r e " . L o a f f e r m a N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s d a i m i c r o f o n i d e L a 7 n e l c o r s o d i T a g a d à . " E n o n v a b e n e p e r u n a r a g i o n e m o l t o s e m p l i c e : l ' E u r o p a - p r o s e g u e i l l e a d e r d i S I - è s t a t a a l u n g o a s s e n t e , f e r m a e p r i v a d i u n p u n t o d i v i s t a e d i u n ' i n i z i a t i v a d i p l o m a t i c a a u t o n o m a . I n q u e s t i 3 a n n i h o s e m p r e d e t t o , m o l t o s p e s s o i n s o l i t u d i n e : a t t e n z i o n e v o i s t a t e i n v e s t e n d o s o l o s u l l ' e s c a l a t i o n m i l i t a r e , l a U e p u n t a t u t t o e s o l o s u q u e s t o e p e r a n n i n o n c ' è s t a t a u n ' a l t r a i n i z i a t i v a . E q u e s t o s i s t a d i m o s t r a n d o n e i f a t t i c e r t a m e n t e u n e r r o r e g i g a n t e s c o " . " U n ’ E u r o p a a n c o r a o g g i l o n t a n a d a l e g g e r e q u e l l o c h e s t a a c c a d e n d o e s u l l a n a t u r a d i q u e s t a g u e r r a , c h e è u n t e n t a t i v o d i r i d i s e g n a r e g l i e q u i l i b r i d e l m o n d o . U n ‘ E u r o p a c h e s i r i t r o v a i s o l a t a m e n t r e l a R u s s i a , P a e s e a g g r e s s o r e d e l l ’ U c r a i n a , h a r e l a z i o n i i m p o r t a n t i c o n l a C i n a , c o n i P a e s i B r i c s e c o n g l i U s a d i T r u m p . I o p e n s o c h e d i f r o n t e a q u e l l o c h e s t a a c c a d e n d o c i v u o l e p i ù E u r o p a , b i s o g n a r a f f o r z a r l a , f a r l e f a r e u n s a l t o d i q u a l i t à . L a v e r i t à è c h e o g g i n e s s u n o p u ò i m m a g i n a r e d i r i s o l v e r e q u e s t a s i t u a z i o n e d r a m m a t i c a , i l c u i p r e z z o m a g g i o r e l o s t a p a g a n d o l a p o p o l a z i o n e u c r a i n a , s e n z a c h e n e l l a t r a t t a t i v a - c o n c l u d e F r a t o i a n n i - s i a n o c o i n v o l t i t u t t i g l i a t t o r i p r i n c i p a l i , g l i S t a t i U n i t i n a t u r a l m e n t e , m a a n c h e n o i e u r o p e i e m o l t i a l t r i P a e s i d e l P i a n e t a " .