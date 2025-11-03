H e l s i n k i , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - i l p r e s i d e n t e f i n l a n d e s e A l e x a n d e r S t u b b h a i p o t i z z a t o u n p o s s i b i l e i n c o n t r o t r a i l e a d e r d i U c r a i n a , R u s s i a e S t a t i U n i t i i n o c c a s i o n e d e l v e r t i c e d e l G 2 0 i n S u d a f r i c a a f i n e n o v e m b r e . I l C r e m l i n o a v e v a p r e c e d e n t e m e n t e a f f e r m a t o c h e P u t i n n o n a v r e b b e p a r t e c i p a t o a l l ' e v e n t o , p r e v i s t o a J o h a n n e s b u r g i l 2 2 e i l 2 3 n o v e m b r e . A n c h e T r u m p a v e v a a f f e r m a t o c h e a v r e b b e s a l t a t o l ' i n c o n t r o , a f f i d a n d o l a r a p p r e s e n t a n z a d e g l i S t a t i U n i t i a l v i c e p r e s i d e n t e J . D . V a n c e . S e c o n d o S t u b b , g l i s f o r z i p e r p o r r e f i n e a l l a g u e r r a i n U c r a i n a c o n t i n u a n o d i e t r o l e q u i n t e . I l p r e s i d e n t e f i n l a n d e s e h a d i c h i a r a t o d i a v e r d i s c u s s o l a s i t u a z i o n e l a s c o r s a s e t t i m a n a c o n i l e a d e r d i K a z a k i s t a n e U z b e k i s t a n , c h e i n c o n t r e r a n n o T r u m p i l 6 n o v e m b r e e s i r e c h e r a n n o a M o s c a l a s e t t i m a n a s u c c e s s i v a . " I p a e s i d e l l ' A s i a c e n t r a l e p o t r e b b e r o p o t e n z i a l m e n t e f a r e d a m e s s a g g e r i t r a l a C a s a B i a n c a e i l C r e m l i n o " , h a a f f e r m a t o S t u b b i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a H e l s i n k i , s e c o n d o q u a n t o r i p o r t a t o d a l c a n a l e d i n o t i z i e M t v U u t i s e t . I l p r e s i d e n t e f i n l a n d e s e h a a g g i u n t o c h e " s e l e c o s e a n d r a n n o c o m e p r e v i s t o n e l l e p r o s s i m e d u e o t r e s e t t i m a n e , a l l o r a f o r s e i l l u o g o i n c u i i p r e s i d e n t i P u t i n e Z e l e n s k y p o t r e b b e r o i n c o n t r a r s i p o t r e b b e e s s e r e i l v e r t i c e d e l G 2 0 a J o h a n n e s b u r g " .