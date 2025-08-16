R o m a , 1 6 a g o ( A d n k r o n o s ) - " L e p r o p a g a n d i s t i c h e d i c h i a r a z i o n i d i T r u m p n o n p o s s o n o n a s c o n d e r e i l s o s t a n z i a l e f a l l i m e n t o d e l v e r t i c e d i A n c h o r a g e . N e s s u n a d e c i s i o n e , a n c h e m i n i m a , s u u n c e s s a t e i l f u o c o e r i c o n f e r m a d e l l a i n d i s p o n i b i l i t à d i P u t i n a d u n a c c o r d o c h e n o n s i a u n a r e s a d e l l ' U c r a i n a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l P i e r o F a s s i n o . " L ' e s i t o n e g a t i v o d e l v e r t i c e c o n f e r m a a n c h e q u a n t o s i a i l l u s o r i o c r e d e r e c h e d u e P a e s i , a n c o r c h é p o t e n t i , p o s s a n o g o v e r n a r e u n m o n d o m o l t o p i ù g r a n d e c h e , p e r e s s e r e g e s t i t o , r i c h i e d e u n a c o n c e r t a z i o n e m u l t i l a t e r a l e f o n d a t a s u l d i r i t t o e s u l r i s p e t t o d i o g n i P a e s e . P r o p r i o a l l a l u c e d e l n u l l a d i f a t t o d i A n c h o r a g e , r i s u l t a a n c o r p i ù e v i d e n t e c h e l ' o b i e t t i v o d i u n a p a c e g i u s t a e s i c u r a p e r e s s e r e r a g g i u n t o r i c h i e d e u n p i e n o s o s t e g n o a l l ' U c r a i n a n e l l a d i f e s a d e l l a s u a s o v r a n i t à " , a g g i u n g e i l d e p u t a t o d e l P d . .