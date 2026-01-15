K i e v , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L a R u s s i a h a c o l p i t o c o n u n d r o n e u n p a r c o g i o c h i n e l c e n t r o d e l l a c i t t à d i L e o p o l i , n e l l ' U c r a i n a o c c i d e n t a l e . L o h a r i f e r i t o i l g o v e r n a t o r e M a k s y m K o z y t s k y . S e c o n d o l e i n f o r m a z i o n i p r e l i m i n a r i , n o n s o n o s t a t e s e g n a l a t e v i t t i m e , h a a f f e r m a t o i n u n p o s t s u T e l e g r a m . " L ' o n d a d ' u r t o h a m a n d a t o i n f r a n t u m i l e f i n e s t r e d e g l i e d i f i c i v i c i n i , t r a c u i u n i s t i t u t o p o l i t e c n i c o e a l c u n i e d i f i c i r e s i d e n z i a l i " , h a r i f e r i t o i l s i n d a c o d i L e o p o l i A n d r i i S a d o v y .