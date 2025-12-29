M o s c a , 2 9 d e c . ( A d n k r o n o s ) - A b r e v e a v r à l u o g o u n a n u o v a c o n v e r s a z i o n e t e l e f o n i c a t r a i p r e s i d e n t i r u s s o e s t a t u n i t e n s e V l a d i m i r P u t i n e D o n a l d T r u m p . L o h a a n n u n c i a t o i l p o r t a v o c e d e l C r e m l i n o D m i t r y P e s k o v . " I l p r i m a p o s s i b i l e . V i f a r e m o s a p e r e " , h a d e t t o a i g i o r n a l i s t i , a g g i u n g e n d o c h e l a R u s s i a s i a s p e t t a d i r i c e v e r e i n f o r m a z i o n i s u i r i s u l t a t i d e i c o l l o q u i t r a i l c a p o d e l l a C a s a B i a n c a e V o l o d y m y r Z e l e n s k y y i n F l o r i d a . H a a g g i u n t o c h e P u t i n e T r u m p n o n h a n n o d i s c u s s o d i u n c e s s a t e i l f u o c o p e r i l 7 g e n n a i o d u r a n t e i l l o r o c o l l o q u i o d i i e r i .