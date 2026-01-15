R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l p r o b l e m a n o n è l ' o p i n i o n e p u b b l i c a , i l è s e c i s o n o l e a d e r a l l ' a l t e z z a d e l l ' a p p u n t a m e n t o c o n l a s t o r i a " c h e n o n s e g u o n o l e o p i n i o n i p u b b l i c h e m a i n g r a d o d i " s p i e g a r e l a n e c e s s i t à s t o r i c a i n q u e s t o m o m e n t o d i e s s e r e p a r t e d e l g r u p p o d e i p a e s i d i t e s t a c h e c o s t r u i s c e l a d i f e s a e u r o p e a . V o i p o t e t e c o n t i n u a r e a b l a n d i r e T r u m p , m a T r u m p n o n b l a n d i r à v o i e a u n c e r t o p u n t o a v r e t e l a r e s p o n s a b i l i t à m o r a l e e p o l i t i c a d i n o n a v e r f a t t o c i ò c h e b i s o g n a v a f a r e p e r t e n e r e q u e s t o P a e s e a l s i c u r o e d i s v o l g e r e i l r u o l o c h e g l i s p e t t a n e i c o n f r o n t i d e l l ' U c r a i n a e d e l l ' E u r o p a " . L o h a d e t t o i l l e a d e r d i A z i o n e , C a r l o C a l e n d a , a l S e n a t o p e r l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o G u i d o C r o s e t t o s u l l ' U c r a i n a .