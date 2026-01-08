B u d a p e s t , 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L ' U n g h e r i a r i t i e n e i n s o s t e n i b i l e i l p i a n o d i p a c e i n 2 0 p u n t i d e l l ' U c r a i n a , p o i c h é p r e v e d e l ' a d e s i o n e d e l l ' U c r a i n a a l l ' U n i o n e E u r o p e a e l o s t a n z i a m e n t o d i 8 0 0 m i l i a r d i d i d o l l a r i d a p a r t e d e i p a e s i o c c i d e n t a l i . L o h a a f f e r m a t o i l c a p o d e l l ' u f f i c i o d e l P r i m o M i n i s t r o u n g h e r e s e G e r g e l y G u l y a s d u r a n t e u n b r i e f i n g . S e c o n d o G u l y a s , i l g o v e r n o u n g h e r e s e h a d i s c u s s o i l p i a n o i n u n a r i u n i o n e d i g a b i n e t t o i e r i , a l l ' i n d o m a n i d e l l a d i c h i a r a z i o n e d e l l a r i u n i o n e d e i v o l e n t e r o s i . I l d o c u m e n t o p r e v e d e l ' a d e s i o n e d e l l ' U c r a i n a a l l ' U n i o n e E u r o p e a g i à n e l 2 0 2 7 , u n a t e m p i s t i c a c h e l ' U n g h e r i a c o n s i d e r a i r r e a l i s t i c a . " R i t e n i a m o c h e c i ò s i a i m p o s s i b i l e e n o n s i a m o i s o l i a p e n s a r l a c o s ì " , h a a f f e r m a t o G u l y a s , s o t t o l i n e a n d o c h e a n c h e m o l t i a l t r i s t a t i m e m b r i d e l l ' U e s i o p p o n g o n o a l l a r a p i d a a d e s i o n e d e l l ' U c r a i n a a l l ' U n i o n e . G u l y a s h a a g g i u n t o c h e i l p i a n o p r e v e d e a n c h e c h e i p a e s i o c c i d e n t a l i f o r n i s c a n o a l l ' U c r a i n a 8 0 0 m i l i a r d i d i d o l l a r i p e r l a r i c o s t r u z i o n e n e l l ' a r c o d i 1 0 a n n i . I l c a p o d e l l ' u f f i c i o d e l p r i m o m i n i s t r o h a c o n f r o n t a t o l a c i f r a c o n l ' e s p e r i e n z a u n g h e r e s e , a f f e r m a n d o c h e l ' i m p o r t o s a r e b b e s u f f i c i e n t e a c o p r i r e i l p a g a m e n t o d e l l e p e n s i o n i i n U n g h e r i a p e r 4 0 a n n i , m e n t r e B u d a p e s t h a r i c e v u t o 7 3 m i l i a r d i d i e u r o d a l l ' U e d a q u a n d o è e n t r a t a a f a r p a r t e d e l l ' U n i o n e . G u l y a s h a a v v e r t i t o c h e B u d a p e s t n o n p r e n d e r à p a r t e a l l ' a t t u a z i o n e d e i p i a n i c o n c o r d a t i d a K i e v e B r u x e l l e s a q u e s t e c o n d i z i o n i .