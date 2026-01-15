R o m a , 1 5 g e n ( A d n k r o n o s ) - " E ' u r g e n t e c h e s i a l ' E u r o p a a d a v e r e u n m a n d a t o f o r m a l e a n e g o z i a r e u n a p a c e c h e n o n s i a u n c o m p r o m e s s o a l r i b a s s o n è l ' a c c e t t a z i o n e d e l l e p r e t e s e d i c h i h a a t t a c c a t o , m a i l r i c o n o s c i m e n t o d e i d i r i t t i d i c h i è s t a t o a g g r e d i t o " . L o h a d e t t o C h i a r a B r a g a , i n a u l a a l l a C a m e r a , d o p o l e c o m u n i c a z i o n i d e l g o v e r n o s u g l i a i u t i a l l ' U c r a i n a . " L ' i p o c r i s i a e g l i e q u i l i b r i s m i d e l g o v e r n o i t a l i a n o , l e o s c i l l a z i o n i d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , l e c o n t i n u e u s c i t e d i S a l v i n i c o n t r o i l s o s t e g n o a K i e v , l e a m b i g u i t à s u g l i a i u t i m i l i t a r i h a n n o f i n i t o p e r i n d e b o l i r e l a c r e d i b i l i t à d e l P a e s e e a n c o r a o g g i l e d i v i s i o n i d e l l a m a g g i o r a n z a s o n o e m e r s e c o n e v i d e n z a . A v e t e t r e l i n e e d i v e r s e , f i r m a t e i m p e g n i i n s e d i i n t e r n a z i o n a l i e s u b i t o d o p o f a t e a g a r a a c h i l e s c o n f e s s a d i p i ù " , h a d e t t o l a c a p o g r u p p o d e l P d a l l a C a m e r a . " L e i s i è r i v o l t o a l l e o p p o s i z i o n i , m i n i s t r o , m a h a s b a g l i a t o p a r t e , d o v e v a r i v o l g e r s i a i s u o i a l l e a t i , a l p a r t i t o d e l v i c e p r e m i e r S a l v i n i . S e m p r e c h e l a L e g a s i a a n c o r a n e l l e m a n i d i S a l v i n i p e r c h è m e n t r e l e i e r a q u i i l V a n n a c c i t e a m , i l v i c e s e g r e t a r i o d e l l a L e g a , f a c e v a u n f l a s h m o b d a v a n t i a M o n t e c i t o r i o c o n t r o i l g o v e r n o i n c u i l a L e g a e s p r i m e i l v i c e p r e m i e r . M e n t r e l a M e l o n i è i n g i r o p e r i l m o n d o l a p o l i t i c a e s t e r a d e l g o v e r n o v i e n e a f f o s s a t a d a l l a s u a m a g g i o r a n z a " , h a s o t t o l i n e a B r a g a .