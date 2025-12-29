R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " C i v o r r e b b e M o l i è r e , p e r d e s c r i v e r e l ’ a t t e g g i a m e n t o d e l G o v e r n o e d e l l a m a g g i o r a n z a s u l d e c r e t o U c r a i n a " . L o d i c e E n r i c o B o r g h i , v i c e p r e s i d e n t e d i I t a l i a v i v a . " U n a r a r a p r o v a d i t a r t u f i s m o , d o v e l ’ i p o c r i s i a r e g n a s o v r a n a e d o v e l ’ i m m a g i n e c h e s i r e n d e d e l n o s t r o P a e s e è q u e l l a d i r i m a n e r e a p p i c c i c a t o a c l i c h é d i i n a f f i d a b i l i t à , t e r z i s m o e a m m i c c a m e n t o . Q u e s t o d e c r e t o r i m a r r à u n a d e l l e p r o v e m e n o e d i f i c a n t i n e l l a s t o r i a d e l l a R e p u b b l i c a " .