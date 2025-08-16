R o m a , 1 6 a g o ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l o c h e a b b i a m o v i s t o s t a n o t t e n e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a i n A l a s k a è l a s o l a ( i n d e g n a ) r i a b i l i t a z i o n e d i P u t i n e d e l l e s u e r a g i o n i p e r g i u s t i f i c a r e l ’ i n v a s i o n e d e l l ’ U c r a i n a . M a q u e l l e r a g i o n i n o n s o n o e n o n p o t r a n n o m a i d i v e n t a r e r a g i o n i e q u e l l ’ i n v a s i o n e r i m a n e e r i m a r r à i n g i u s t i f i c a b i l e " . L o s c r i v e s u i s o c i a l E l e n a B o n e t t i , d i A z i o n e . " P u t i n h a d e t t o c h e s e c i f o s s e s t a t o T r u m p c o m e p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i n o n c i s a r e b b e s t a t a n e s s u n a g u e r r a , m a l a v e r i t à è c h e l a g u e r r a l ’ h a d e c i s a e v o l u t a l u i e a l u i l a s t o r i a a t t r i b u i s c e t u t t a l a c o l p e v o l e r e s p o n s a b i l i t à . L ’ E u r o p a n o n c e d a a n e s s u n a t e n t a z i o n e e a n e s s u n r i c a t t o : l a s t o r i a n o n p u ò e s s e r e r i s c r i t t a e g l i a c c o r d i n o n p o s s o n o t r a s f o r m a r s i n e l l a s v e n d i t a d i u n p o p o l o , d e l l a s u a l i b e r t à o d e l l a i n d i p e n d e n z a e u r o p e a . L a p a c e , q u e l l a v e r a , s i c o s t r u i s c e s u l l a l i b e r t à e l a g i u s t i z i a " , a g g i u n g e B o n e t t i .