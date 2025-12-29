R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I n C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i s i è c o n s u m a t o , d o p o s e t t i m a n e d i d i s c u s s i o n e c h e i n r e a l t à è s t a t a u n a s t u c c h e v o l e f a r s a , l ' e p i l o g o c h e g i à s a p e v a m o : i l G o v e r n o v a r a u n n u o v o i n v i o d i a r m i . E l a L e g a , c o m e s u o s o l i t o , d à i l s u o p l a c e t . N o n c h e c i a s p e t t a s s i m o q u a l c o s a d i d i v e r s o m a f i n i s c e c o s ì l a s o l i t a s c e n e g g i a t a d i S a l v i n i c h e , d o p o a v e r f a t t o i l p a c i f i s t a a f a v o r d i t e l e c a m e r a e a v e r c o n d i t o l a s u a p r o p a g a n d a d i p a r o l e i p o c r i t e , d à i l v i a l i b e r a a l n u o v o p a c c h e t t o " . L o s c r i v e s u i s o c i a l l a d e p u t a t a M 5 S C h i a r a A p p e n d i n o . " N e l l a L e g a - a g g i u n g e - f a n n o i p a c i f i s t i n e i t a l k s h o w , m a p o i i n A u l a v o t a n o c o m p a t t i o g n i s i n g o l o i n v i o d i a r m i , s o t t o m e s s i a l o g i c h e d i g u e r r a c h e d r e n a n o r i s o r s e v i t a l i p e r l ' I t a l i a . S a l v i n i t r a l a p a c e e l a p o l t r o n a h a g i à s c e l t o l a p o l t r o n a . O r a p e r ò b a s t a p r e s e i n g i r o a g l i i t a l i a n i : l a L e g a è u n p a r t i t o d i i p o c r i t i i n c o e r e n t i e S a l v i n i i n q u e s t o G o v e r n o c o n t a c o m e u n g i u l l a r e d i c o r t e e p e r d i g n i t à d o v r e b b e d i m e t t e r s i " .