R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S a l v i n i n o n è m a i v e n u t o m e n o a l l a f a s c i n a z i o n e v e r s o P u t i n . E o g g i v o i c i c o n t e s t a t e d i a v e r e q u a l c h e i m b a r a z z o : è v e r o , q u a l c h e v o l t a c i s o n o d i f f e r e n z e e f a r e m o u n p e r c o r s o d i s i n t e s i . M a o g g i a l g o v e r n o c i s i e t e v o i e c h i e d i a m o a v o i d e g l i i m b a r a z z i . S e l o a v e v a C r o s e t t o q u a n d o d i c e v a d i s o s t e n e r e l ' U c r a i a n a m e n t r e i l v i c e s e g r e t a r i o d e l l a L e g a i n v i t a v a a n o n v o t a r e i l d e c r e t o . D i q u e s t o d o v e t e p a r l a r c i . I l P d n o n h a d u b b i , n o n a c c e t t i a m o l e z i o n i d a n e s s u n o p e r c h è n o i s i a m o s t a t i s e m p r e c o e r e n t i " . L o d i c e i n a u l a S e n a t o i l s e n a t o r e P d , A l e s s a n d r o A l f i e r i , d u r a n t e l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o G u i d o C r o s e t t o s u l l ' U c r a i n a .