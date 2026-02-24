R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o c o n v i n t i c h e s u p p o r t a r e l ’ U c r a i n a s i g n i f i c h i d i f e n d e r e l a s o v r a n i t à e l ’ i n d i p e n d e n z a d e l l ’ E u r o p a i n t e r a , s i t r a t t a d i p r o t e g g e r e v a l o r i e p r i n c i p i c e n t r a l i n o n s o l o p e r n o i m a p e r t u t t o l ’ o c c i d e n t e . I l c u i r a f f o r z a m e n t o , e l a c u i t u t e l a d e l l e r a d i c i , r a p p r e s e n t a n o i l c u o r e d e l l a p o l i t i c a c o n s e r v a t r i c e . L a d i f e s a d i u n p o p o l o a g g r e d i t o c o n t r o o g n i r e g o l a d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e s i i n s e r i s c e c o e r e n t e m e n t e i n q u e s t a m i s s i o n e ” . L o a f f e r m a A r i a n n a M e l o n i , c a p o d e l l a s e g r e t e r i a p o l i t i c a d i F r a t e l l i d ' I t a l i a , i n t e r v i s t a t a d a ' I l F o g l i o ' . “ I l C r e m l i n o s t a p e r d e n d o l a g u e r r a . E l ’ E u r o p a è p i ù f o r t e . I l c o n s e r v a t o r i s m o - r i b a d i s c e - è l a d i f e s a d e l l a l i b e r t à , d e l l a d e m o c r a z i a , d e l r i s p e t t o d e l l e r e g o l e g l o b a l i . E l e m e n t o e s s e n z i a l e d e l l a v i s i o n e c o n s e r v a t r i c e , d e l l a n o s t r a v i s i o n e , è l a c o e r e n z a . E l o a b b i a m o d i m o s t r a t o a n c h e s u l l a q u e s t i o n e u c r a i n a . D a l l ’ i n i z i o d e l l a g u e r r a , a n c h e d a i b a n c h i d e l l ’ o p p o s i z i o n e , F d i h a s e m p r e s o s t e n u t o K i e v . E d è u n a s c e l t a , c o m e b e n s a p e t e , c h e a b b i a m o r i v e n d i c a t o c o n o r g o g l i o . N o n a c a s o è a l p r i m o p u n t o d e l p r o g r a m m a e l e t t o r a l e d e l 2 0 2 2 ” . " F u G i o v a n b a t t i s t a F a z z o l a r i - r i v e n d i c a A r i a n n a M e l o n i - a r e c a r s i i n U c r a i n a p e r d a r e u n a i u t o c o n c r e t o a l l a p o p o l a z i o n e . N e s s u n a l t r o h a f a t t o l o s t e s s o . D a l n o s t r o i n s e d i a m e n t o , G i o r g i a M e l o n i è s t a t a p i ù v o l t e i n U c r a i n a . E p r o p r i o i n o c c a s i o n e d e l q u a r t o a n n i v e r s a r i o d e l l a g u e r r a p a r t e c i p e r à a u n a n u o v a r i u n i o n e d e i V o l e n t e r o s i . I l s o s t e g n o d e l n o s t r o G o v e r n o n o n è m a i m a n c a t o m a s i è , a n z i , i n t e n s i f i c a t o . N e p p u r e u n m e s e f a a b b i a m o c o n s e g n a t o i l p r i m o l o t t o d i c a l d a i e i n d u s t r i a l i e d i g e n e r a t o r i e l e t t r i c i p e r f o r n i r e u n s o s t e g n o t a n g i b i l e a l p o p o l o u c r a i n o . S t i a m o l a v o r a n d o i n m o d o s e r i o . C o n i n i z i a t i v e r e a l i . E c e r t o n o n p o t r e m m o d i r e l o s t e s s o d e l l ’ o p p o s i z i o n e c h e , s e f o s s e a l G o v e r n o , s t e n t e r e b b e p e r s i n o a t r o v a r e u n a p o s i z i o n e c o m u n e , v i s t e l e c o n t i n u e d i v e r g e n z e " . " A b b i a m o f a t t o u n a s c e l t a d i c a m p o . E l a p o r t i a m o a v a n t i a n c h e p e r l e a l t à v e r s o q u e i c i t t a d i n i c h e c i h a n n o s c e l t o n e l 2 0 2 2 . I v e r i s c o n f i t t i , o g g i , s o n o l a R u s s i a e V l a d i m i r P u t i n . I l C r e m l i n o p e n s a v a d i p o t e r c o n q u i s t a r e l ’ U c r a i n a i n p o c h i g i o r n i . E i n v e c e s i a m o q u i a p a r l a r n e , q u a t t r o a n n i d o p o , g r a z i e a l l a r e s i s t e n z a d e l p o p o l o u c r a i n o e a l s o s t e g n o d e l l ’ O c c i d e n t e u n i t o . S e l ’ a m b i z i o n e p u t i n i a n a e r a d i d i m o s t r a r e a l m o n d o c h e l a R u s s i a p o t e s s e e s s e r e u n a t t o r e d e l c a l i b r o d e g l i S t a t i U n i t i , h a f i n i t o p e r t e s t i m o n i a r e l ’ o p p o s t o . S e l ’ o b i e t t i v o d i M o s c a e r a d i v i d e r e i l c o n t i n e n t e e u r o p e o , o g g i - c o n c l u d e A r i a n n a M e l o n i - a b b i a m o i n v e c e u n c o n t i n e n t e p i ù c o e s o e d e t e r m i n a t o n e l d i f e n d e r e i l p o p o l o u c r a i n o p e r u n a p a c e g i u s t a e c o n l e a d e g u a t e g a r a n z i e d i s i c u r e z z a p e r K i e v ” .