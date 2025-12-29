( A d n k r o n o s ) - T e r n a , i l g e s t o r e d e l l a r e t e e l e t t r i c a d i t r a s m i s s i o n e n a z i o n a l e , h a s t a b i l i t o u n n u o v o r e c o r d m o n d i a l e n e l c o r s o d e l l a p o s a d e l p r i m o t r a t t o d e l R a m o O v e s t d e l T y r r h e n i a n L i n k , l ’ e l e t t r o d o t t o s o t t o m a r i n o c h e c o l l e g h e r à l a S i c i l i a a l l a S a r d e g n a . P e r l a p r i m a v o l t a , u n c a v o d i p o t e n z a i n c o r r e n t e c o n t i n u a a d a l t a t e n s i o n e è s t a t o i n s t a l l a t o a u n a p r o f o n d i t à d i 2 . 1 5 0 m e t r i . L ’ o p e r a z i o n e è s t a t a r e a l i z z a t a d a T e r n a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n N e x a n s , s p e c i a l i z z a t a a l i v e l l o g l o b a l e n e l l a p r o g e t t a z i o n e e p r o d u z i o n e d i s i s t e m i e s e r v i z i d i c o l l e g a m e n t o v i a c a v o . I l c o m p l e t a m e n t o d e l l a p o s a d e l p r i m o r a m o d e l l a t r a t t a o v e s t , t r a S i c i l i a e S a r d e g n a , è p r e v i s t o e n t r o l a f i n e d e l 2 0 2 5 . N e i p r o s s i m i m e s i a n c h e P r y s m i a n , l e a d e r a l i v e l l o m o n d i a l e n e l s e t t o r e d e i s i s t e m i i n c a v o p e r l ' e n e r g i a e l e t e l e c o m u n i c a z i o n i , r a g g i u n g e r à i l m e d e s i m o r e c o r d d i p r o f o n d i t à n e l l a s e c o n d a t r a t t a d e l R a m o O v e s t , a s e g u i t o d e l l ’ e s e c u z i o n e — c o n c l u s a c o n e s i t o p o s i t i v o n e l 2 0 2 4 — d e l s e a t r i a l t e s t d i i n s t a l l a z i o n e d e l c a v o d a 5 0 0 k V a u n a p r o f o n d i t à d i 2 . 1 5 0 m e t r i . I l p r o g e t t o T y r r h e n i a n L i n k c o m p r e n d e i n o l t r e i l R a m o E s t , c h e c o l l e g h e r à l a C a m p a n i a a l l a S i c i l i a . I n q u e s t o t r a t t o , l a p o s a d e l p r i m o d e i d u e c a v i s i è c o n c l u s a a m a g g i o , m e n t r e a l l ’ i n i z i o d i d i c e m b r e è s t a t a a v v i a t a l ’ i n s t a l l a z i o n e d e l s e c o n d o . L ’ i n t e r v e n t o p r e v e d e l a p o s a d i c i r c a 4 9 0 k m d i c a v o i n c o r r e n t e c o n t i n u a , a u n a p r o f o n d i t à m a s s i m a d i 1 . 5 6 0 m e t r i , t r a g l i a p p r o d i d i F i u m e t o r t o ( P A ) e T o r r e T u s c i a M a g a z z e n o ( S A ) . C o n u n a l u n g h e z z a c o m p l e s s i v a d i c i r c a 9 7 0 k m , u n a p o t e n z a d i 1 . 0 0 0 M W e u n i n v e s t i m e n t o t o t a l e d i 3 , 7 m i l i a r d i d i e u r o — d i c u i 5 0 0 m i l i o n i f i n a n z i a t i n e l l ’ a m b i t o d e l P i a n o R E P o w e r E U p e r l a t r a t t a e s t — i l T y r r h e n i a n L i n k r a p p r e s e n t a l ’ o p e r a p i ù i m p o r t a n t e e a m b i z i o s a d e l l a s o c i e t à g u i d a t a d a G i u s e p p i n a D i F o g g i a . I l p r o g e t t o c o s t i t u i s c e u n t a s s e l l o c h i a v e p e r l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a i t a l i a n a : a u m e n t e r à l a c a p a c i t à d i s c a m b i o e l e t t r i c o t r a l e i s o l e e l a p e n i s o l a , f a v o r i r à l ’ i n t e g r a z i o n e d e l m e r c a t o e l e t t r i c o n a z i o n a l e e g a r a n t i r à m a g g i o r e s t a b i l i t à , a d e g u a t e z z a e s i c u r e z z a a l s i s t e m a d i S a r d e g n a , S i c i l i a e C a m p a n i a , c o n t r i b u e n d o a l c o n t e m p o a l r a g g i u n g i m e n t o d e g l i o b i e t t i v i d i d e c a r b o n i z z a z i o n e d e l P i a n o N a z i o n a l e I n t e g r a t o E n e r g i a e C l i m a ( P n i e c ) .