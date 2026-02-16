T e l A v i v , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - N o n v i è a l c u n s o s p e t t o d i m o v e n t e c r i m i n a l e o n a z i o n a l i s t a n e l l a m o r t e d i D a n a E d e n , p r o d u t t r i c e e i d e a t r i c e d e l l a s e r i e i s r a e l i a n a ' T e h e r a n ' , t r o v a t a s e n z a v i t a a d A t e n e d u r a n t e l e r i p r e s e d e l l a q u a r t a s t a g i o n e . L o h a d i c h i a r a t o l a D a n a & S h u l a P r o d u c t i o n s , c a s a d i p r o d u z i o n e d e l l ' i d e a t r i c e d e l l a s e r i e t v , i n v i t a n d o " i m e d i a e i l p u b b l i c o a d a s t e n e r s i d a l p u b b l i c a r e s p e c u l a z i o n i n o n v e r i f i c a t e e a d a g i r e i n m o d o r e s p o n s a b i l e e s e n s i b i l e . Q u e s t o è u n m o m e n t o d i g r a n d e d o l o r e p e r l a f a m i g l i a , g l i a m i c i e i c o l l e g h i . C h i e d i a m o c h e l a d i g n i t à d i D a n a e l a p r i v a c y d e i s u o i c a r i s i a n o r i s p e t t a t e " .