M i l a n o , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - M e d i a s e t h a d e n u n c i a t o F a b r i z i o C o r o n a p e r d i f f a m a z i o n e a g g r a v a t a e m i n a c c e i n m e r i t o a q u a n t o s t a a c c a d e n d o i n t o r n o a l c a s o d i A l f o n s o S i g n o r i n i . I n o l t r e , l a s o c i e t à r a p p r e s e n t a t a d a l l ' a v v o c a t o S a l v a t o r e P i n o , h a c h i e s t o u n a m i s u r a d i p r e v e n z i o n e p e r i m p e d i r e a l c r e a t o r e d i ' F a l s i s s i m o ' d i t o r n a r e a p a r l a r e d e l p r e s u n t o ' s i s t e m a S i g n o r i n i ' s u c u i i n d a g a l a P r o c u r a d i M i l a n o . N e l l e p r i m e d u e p u n t a t e , i n o n d a s u i s o c i a l , C o r o n a h a p a r l a t o d i p r e s u n t i e p i s o d i d i a b u s i c h e a v r e b b e r o v i s t o p r o t a g o n i s t a S i g n o r i n i e h a a n n u n c i a t o - p e r l a p u n t a t a i n p r o g r a m m a i l p r o s s i m o 2 6 g e n n a i o - n u o v e r i v e l a z i o n i s u a l t r i v o l t i n o t i d i M e d i a s e t . L ' e x p a p a r a z z o r i s c h i a s u l p i a n o p e n a l e e n o n s o l o : d o m a n i p o m e r i g g i o , g i o v e d ì 2 2 g e n n a i o , è f i s s a t a l ' u d i e n z a a l T r i b u n a l e c i v i l e d i M i l a n o d o p o i l r i c o r s o d ' u r g e n z a d e g l i a v v o c a t i d i S i g n o r i n i - i d i f e n s o r i D o m e n i c o A i e l l o e D a n i e l a M i s s a g l i a - p e r r i u s c i r e a b l o c c a r e l a m e s s a i n o n d a o n l i n e d e l l a p r o s s i m a p u n t a t a d i ' F a l s i s s i m o ' . S i g n o r i n i , i n d a g a t o p e r v i o l e n z a s e s s u a l e e d e s t o r s i o n e , è s t a t o i n t e r r o g a t o l o s c o r s o 7 g e n n a i o , m e n t r e d u e g i o r n i f a l ' e x c o n c o r r e n t e d e l G r a n d e F r a t e l l o V i p A n t o n i o M e d u g n o h a c o n f e r m a t o d a v a n t i a i m a g i s t r a t i d i M i l a n o l e a c c u s e c o n t e n u t e n e l l a s u a d e n u n c i a c o n t r o i l d i r e t t o r e d e l l a r i v i s t a ' C h i ' . C o r o n a è s t a t o d e n u n c i a t o d a l l a d i f e s a S i g n o r i n i p e r d i f f a m a z i o n e , r i c e t t a z i o n e e v i o l a z i o n e d e l l a p r i v a c y .