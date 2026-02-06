M i l a n o , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l e g a l i d i F a b r i z i o C o r o n a p r e s e n t a n o r e c l a m o c o n t r o l ' o r d i n a n z a c o n c u i , l o s c o r s o 2 6 g e n n a i o , i l g i u d i c e d e l T r i b u n a l e c i v i l e d i M i l a n o R o b e r t o P e r t i l e h a a c c o l t o i l r i c o r s o d ' u r g e n z a d e l c o n d u t t o r e t v A l f o n s o S i g n o r i n i . N e l p r o v v e d i m e n t o , i l g i u d i c e a v e v a o r d i n a t o a C o r o n a " d i r i m u o v e r e i m m e d i a t a m e n t e d a o g n i h o s t i n g p r o v i d e r e d a o g n i s o c i a l m e d i a a l u i d i r e t t a m e n t e o i n d i r e t t a m e n t e r i c o n d u c i b i l e , t u t t i i v i d e o n o n c h é t u t t i i c o n t e n u t i ( t e s t u a l i , a u d i o e v i d e o ) " a v e n t i c o m e o g g e t t o i l g i o r n a l i s t a , a l c e n t r o d i d u e p u n t a t e d i F a l s i s s i m o s u p r e s u n t i m e c c a n i s m i o p a c h i n e l l a s e l e z i o n e d i a l c u n i c o n c o r r e n t i d e l G r a n d e f r a t e l l o V i p . U n a d e c i s i o n e c h e a v e v a f a t t o g r i d a t e l a d i f e s a a l l a " c e n s u r a " e c h e h a d a t o i l v i a a u n b o t t a e r i s p o s t a c o n M e d i a s e t t i r a t a i n b a l l o n e l l e u l t i m e p u n t a t e d i F a l s i s s i m o p r i m a c h e l e p i a t t a f o r m e d i g i t a l i o s c u r a s s e i p r o f i l i s o c i a l d i C o r o n a e d e l p r o g r a m m a , i n s e g u i t o a i n i z i a t i v e l e g a l i d e l l ' a z i e n d a d i C o l o g n o M o n z e s e . E s e o r a C o r o n a t e n t a d i r i t o r n a r e s u I n s t a g r a m a p r e n d o u n n u o v o p r o f i l o e r i c o m i n c i a n d o d a z e r o , a r r i v a i l t e n t a t i v o d i a g i r e s u u n a l t r o c a m p o d a g i o c o , c o n F a l s i s s i m o c h e s a l e s u l p a l c o . L ' o b i e t t i v o è p o r t a r e i n s c e n a u n r a c c o n t o s e n z a f i l t r i s u l p o t e r e m e d i a t i c o , l ' i n f o r m a z i o n e , i l g o s s i p , i n o m i i n t o c c a b i l i e r e t r o s c e n a m a i r a c c o n t a t i , c o m e s i l e g g e i n u n a n o t a d i f f u s a d a l G r u p p o a n t e p r i m a . C o r o n a m e t t e i n s c e n a u n a v i s i o n e c h e p r o m e t t e d i r o m p e r e g l i s c h e m i d e l l a n a r r a z i o n e u f f i c i a l e e d o v e " l a l i b e r t à d i p a r o l a n o n s i c h i e d e . S i e s e r c i t a " . C i n q u e l e d a t e d i m a g g i o g i à m e s s e i n c a r t e l l o n e - s i i n i z i a i l 7 a M i l a n o , p o i C a t a n i a , N a p o l i , R o m a e P a d o v a - c o n b i g l i e t t i i n p r e v e n d i t a c h e v a n n o d a 3 0 a 4 5 e u r o .