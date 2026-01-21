M i l a n o , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " O r m a i è g u e r r a , v e l ' h o d e t t o , t r a t t a t i v e n o n n e f a c c i a m o . R a c c o n t e r ò t u t t a l a v e r i t à a n c h e s u d i v o i , c h e c o p r i t e l u i , p e r c o p r i r e v o i . P e r f e r m a r m i m i d o v e t e s p a r a r e " . E ' l ' u l t i m o m e s s a g g i o c h e F a b r i z i o C o r o n a r i v o l g e a d i s t a n z a a M e d i a s e t e a d A l f o n s o S i g n o r i n i d o p o c h e l e d i f e s e d i e n t r a m b i , s o c i e t à e c o n d u t t o r e t v , s i s o n o r i v o l t e a l l a m a g i s t r a t u r a p e r b l o c c a r g l i i s o c i a l e c h i e d e r e c h e n o n v e n g a t r a s m e s s a l ' u l t i m a p u n t a t a d i ' F a l s i s s i m o ' i n p r o g r a m m a i l p r o s s i m o 2 6 g e n n a i o . I l p r i m o ' s c o n t r o ' è g i à p r e v i s t o d o m a n i p o m e r i g g i o q u a n d o C o r o n a p r e n d e r à p a r t e a l l ' u d i e n z a d a v a n t i a l T r i b u n a l e c i v i l e d i M i l a n o d o p o i l r i c o r s o d ' u r g e n z a f i r m a t o d a g l i a v v o c a t i D o m e n i c o A i e l l o e D a n i e l a M i s s a g l i a c h e c h i e d o n o l ' i n t e r v e n t o " i m m e d i a t o " d e l l ' a u t o r i t à g i u d i z i a r i a " n o n s o l o a l f i n e d i r i m u o v e r e i c o n t e n u t i g i à d i f f u s i , m a a n c h e p e r i m p e d i r e u l t e r i o r e p u b b l i c a z i o n e " d i c o n t e n u t i d i " i r r e p a r a b i l e g r a v i t à " p e r S i g n o r i n i , a l c e n t r o d i u n ' i n c h i e s t a n a t a p r o p r i o d a l p r o g r a m m a ' F a l s i s s i m o ' . P e r l a d i f e s a d e l d i r e t t o r e d i ' C h i ' , " L a p u b b l i c a z i o n e d i u l t e r i o r i c o n t e n u t i d i f f a m a t o r i c o m p o r t e r e b b e u n i r r e v e r s i b i l e a g g r a v a m e n t o d e l d a n n o s u b i t o d a S i g n o r i n i : u n a v o l t a r e s i p u b b l i c i , t a l i c o n t e n u t i p o s s o n o e s s e r e s c a r i c a t i , c o n d i v i s i e r e p l i c a t i d a c h i u n q u e , r e n d e n d o q u a l s i a s i t e n t a t i v o d i r i m o z i o n e s u c c e s s i v a p a r z i a l e , i n e f f i c a c e e i m p o t e n t e d i f r o n t e a l l a d i f f u s i o n e o r m a i i n c o n t r o l l a b i l e . Q u a n d o i l d a n n o s i s a r à c o m p i u t o , n o n c i s a r à p i ù n u l l a d a f a r e , c o n e f f e t t i d e v a s t a n t i s u l l a v i t a p e r s o n a l e e p r o f e s s i o n a l e d e l r i c o r r e n t e , c h e è g i à s t a t o c o s t r e t t o a s o s p e n d e r e o g n i s u a a t t i v i t à c o n e f f e t t i d e v a s t a n t i s u l l a s u a i n t e g r i t à p s i c o f i s i c a " .