A n k a r a , 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e t u r c o R e c e p T a y y i p E r d o g a n h a c h i e s t o a l p r e s i d e n t e s t a t u n i t e n s e D o n a l d T r u m p d i r i e n t r a r e n e l p r o g r a m m a F - 3 5 g u i d a t o d a g l i S t a t i U n i t i , a f f e r m a n d o c h e c i ò c o n t r i b u i r e b b e a r a f f o r z a r e i l e g a m i t r a i d u e p a e s i e a r a f f o r z a r e l a s i c u r e z z a d e l l a N a t o . L o s c r i v e H a a r e t z , c i t a n d o B l o o m b e r g , s e c o n d o c u i E r d o g a n h a d i c h i a r a t o p e r s o n a l m e n t e a T r u m p , a s e t t e m b r e d u r a n t e l a s u a v i s i t a a W a s h i n g t o n , c h e l a d e c i s i o n e d e g l i S t a t i U n i t i d i r i m u o v e r e l a T u r c h i a d a l p r o g r a m m a F - 3 5 p e r c h é a v e v a a c q u i s t a t o e q u i p a g g i a m e n t o m i l i t a r e r u s s o e r a i n g i u s t a . " C o n i l r i t o r n o d i T r u m p a l p o t e r e , s i è p r e s e n t a t a l ' o p p o r t u n i t à d i r i p o r t a r e l e r e l a z i o n i t r a T u r c h i a e S t a t i U n i t i s u u n p i a n o p i ù r a g i o n e v o l e e c o s t r u t t i v o " , a v e v a a f f e r m a t o E r d o g a n .