R o m a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A b b a s s a r e l ' e t à d e l l a p r i m a m a m m o g r a f i a p e r g a r a n t i r e a p i ù d o n n e u n a d i a g n o s i p r e c o c e e q u i n d i m a g g i o r i p o s s i b i l i t à d i g u a r i g i o n e . O g g i i n m o l t e R e g i o n i i t a l i a n e l a m a m m o g r a f i a è g r a t u i t a d a i 4 5 a n n i , i n a l t r e d a i 4 9 . M a u n o s t u d i o s c i e n t i f i c o p r e s e n t a t o n e i g i o r n i s c o r s i a C h i c a g o a l C o n g r e s s o d e l l a S o c i e t à d e i r a d i o l o g i d e l N o r d A m e r i c a ( R s n a ) h a d i m o s t r a t o c o m e u n a p e r c e n t u a l e d e l 2 0 - 2 4 % d i t u t t i i t u m o r i d e l s e n o r e g i s t r a t i i n 1 1 a n n i i n 7 s t r u t t u r e d e l D i p a r t i m e n t o d i N e w Y o r k i n t e r e s s i n o d o n n e d i e t à c o m p r e s a f r a i 1 8 e i 4 0 a n n i . " C o m e S i r m - S o c i e t à i t a l i a n a d i r a d i o l o g i a m e d i c a e i n t e r v e n t i s t i c a , e r a v a m o a C h i c a g o a g u i d a r e l a d e l e g a z i o n e d e i r a d i o l o g i m e d i c i i t a l i a n i - s p i e g a N i c o l e t t a G a n d o l f o , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e S i r m e d i r e t t o r e d i p a r t i m e n t o I m m a g i n i A s l 3 d i G e n o v a - A b b i a m o s e g u i t o l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a v o r o c h e i m p o n e s e r i e r i f l e s s i o n i . I n p r i m o l u o g o , p e r c h é i l d a t o è s i m i l e a q u e l l o i t a l i a n o : n e l n o s t r o P a e s e - s o t t o l i n e a - i l 2 0 % d e i c a s i d i c a r c i n o m a m a m m a r i o , c i r c a 1 1 m i l a , i n s o r g e s o t t o i q u a r a n t ' a n n i . U n n u m e r o r i l e v a n t e c r e s c i u t o ( q u a s i r a d d o p p i a t o ) n e g l i u l t i m i t r e n t ' a n n i . L e c a u s e ? N o n s o n o c e r t i s s i m e , m a i n g r a n p a r t e r i c o n d u c i b i l i a f a t t o r i d i r i s c h i o c o m e o b e s i t à , a l c o l e f u m o , o l t r e a f a t t o r i o r m o n a l i l e g a t i a i c a m b i a m e n t i n e g l i s t i l i d i v i t a f e m m i n i l i , c o m e u n a g r a v i d a n z a t a r d i v a , p o c h i f i g l i e i l n o n a l l a t t a m e n t o a l s e n o . V a p o i c o n s i d e r a t o c h e , q u a n d o i n s o r g e i n e t à g i o v a n i l e , s p e s s o l a n e o p l a s i a è p i ù a g g r e s s i v a , c o m e n e l l e f o r m e t r i p l o n e g a t i v e " . C o s a f a r e ? " I n t a n t o d o b b i a m o u n i f o r m a r e i n t u t t e l e R e g i o n i i t a l i a n e l ' i n i z i o d e l l o s c r e e n i n g m a m m o g r a f i c o a 4 5 a n n i - s u g g e r i s c e L u c a B r u n e s e , p r e s i d e n t e e l e t t o S i r m - i n q u e s t ' o t t i c a a p p r e z z i a m o l o s t a n z i a m e n t o d i r i s o r s e d a p a r t e d e l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e p e r a m p l i a r e l a f a s c i a d ' e t à p e r l o s c r e e n i n g d e l t u m o r e d e l l a m a m m e l l a ( e d e l c o l o n r e t t o ) . D o b b i a m o p o i a v v i a r e c a m p a g n e p e r i n c r e m e n t a r e l a p e r c e n t u a l e d i a d e s i o n e , a n c o r a t r o p p o b a s s a , s p i e g a n d o a l l e d o n n e l a g r a n d e i m p o r t a n z a d e l l a d i a g n o s i p r e c o c e : i n d i v i d u a r e u n t u m o r e n e l l e p r i m e f a s i p u ò g a r a n t i r e s u p e r a m e n t o d e l l a n e o p l a s i a e s p e s s o l a g u a r i g i o n e " . " C o m e S i r m - a f f e r m a G a n d o l f o - s i a m o f o r t e m e n t e i m p e g n a t i i n q u e s t o l a v o r o , s o p r a t t u t t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l e a l t r e S o c i e t à S c i e n t i f i c h e c o m e l ’ A i o m - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a , s e n z a d i m e n t i c a r e l a s t r a o r d i n a r i a r i l e v a n z a d e l m e d i c o d i m e d i c i n a g e n e r a l e c h e p u ò e d e v e i n d i r i z z a r e l e d o n n e v e r s o q u e s t o e s a m e , s o p r a t t u t t o n e l l e R e g i o n i d e l s u d . G r a n d e i m p o r t a n z a , p o i , v a d a t a a n c h e a l l ’ i n d i v i d u a z i o n e d e l l e f o r m e e r e d i t a r i e . S i c a l c o l a c h e a l m e n o i l 5 - 1 0 % d i t u t t i i t u m o r i d e l s e n o p r e s e n t i n o u n a f a m i l i a r i t à . I n q u e s t e d o n n e c h e p r e s e n t a n o u n a c o m p o n e n t e e r e d i t a r i a ( s o p r a t t u t t o d e i g e n i B r c a 1 e B r c a 2 ) è i n d i s p e n s a b i l e a v v i a r e p e r c o r s i d i c o n s u l e n z a g e n e t i c a c h e p e r m e t t a n o d i p i a n i f i c a r e l a p r e v e n z i o n e e l ' e v e n t u a l e c u r a i n m o d o p i ù m i r a t o e d e f f i c a c e " .