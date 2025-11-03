R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - C o n c l u s a l a c h i r u r g i a e a v v i a t a l a t e r a p i a a d i u v a n t e p e r i l t u m o r e a l s e n o i n f a s e i n i z i a l e , m o l t e d o n n e e n t r a n o i n u n a f a s e d i c u r a m o l t o p a r t i c o l a r e : i l t u m o r e è s t a t o r i m o s s o , l ' o b i e t t i v o o r a è i m p e d i r e c h e s i r i p r e s e n t i . M a q u e s t o p a s s a g g i o è s p e s s o u n o d e i m o m e n t i p s i c o l o g i c a m e n t e p i ù c o m p l e s s i . S i v i v e t r a s o l l i e v o e t i m o r e , t r a p r o g e t t u a l i t à e i n c e r t e z z a . E s i d e v o n o c o n t i n u a r e c u r e - l e t e r a p i e a d i u v a n t i - c h e r i c h i e d o n o a d a t t a m e n t o , g e s t i o n e d e g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i , r i o r g a n i z z a z i o n e d e l l a q u o t i d i a n i t à : d a l l a f a m i g l i a a l l a v o r o , f i n o a l l a s f e r a r e l a z i o n a l e . " D e l l a p a u r a d e l l a r e c i d i v a s i p a r l a p o c o , è u n o d e i b i s o g n i m e n o c o n s i d e r a t i e m e n o r i c o n o s c i u t i " , s o t t o l i n e a A n n a C o s t a n t i n i , p a s t p r e s i d e n t e c o n s i g l i e r e n a z i o n a l e S i p o , S o c i e t à i t a l i a n a d i p s i c o n c o l o g i a , i n u n a r t i c o l o p u b b l i c a t o p u b b l i c a t o s u ' E ' t e m p o d i v i t a ’ ( e t e m p o d i v i t a . i t ) , p r o g e t t o e d i t o r i a l e p r o m o s s o d a N o v a r t i s . I l t i m o r e d e l l a r i c o m p a r s a d e l l a m a l a t t i a a t t r a v e r s a " t u t t i i p a z i e n t i o n c o l o g i c i " , o s s e r v a l a p s i c o n c o l o g a , c o m e u n a s o r t a d i " s p a d a d i D a m o c l e " : u n a m i n a c c i a a n c o r a p e r c e p i t a a n c h e q u a n d o l e p r o s p e t t i v e c l i n i c h e s o n o m o l t o f a v o r e v o l i . " L a p a u r a p u ò e s s e r e l i e v e , m o d e r a t a o a d d i r i t t u r a s e v e r a - s p i e g a C o s t a n t i n i - E q u a n d o d i v e n t a g r a v e p u ò c o n d i z i o n a r e s c e l t e , r e l a z i o n i , q u a l i t à d i v i t a . P e r q u e s t o v a i n t e r c e t t a t a e t r a t t a t a " . S e c o n d o l ' e s p e r t a , l a d i a g n o s i o n c o l o g i c a " a p r e s e m p r e u n a c r i s i d i s e n s o , u n r i o r i e n t a m e n t o d e l l ' i n t e r a p r o s p e t t i v a e s i s t e n z i a l e . S i a t t r a v e r s a n o s h o c k , p a u r a , t e n t a t i v i d i r i t r o v a r e u n b a r i c e n t r o e , p o i , l a r i c e r c a d i a i u t o " . E ' q u i c h e l o p s i c o n c o l o g o p u ò i n t e r v e n i r e o f f r e n d o u n o s p a z i o p r o t e t t o p e r o s s e r v a r e e g e s t i r e l e p r o p r i e r e a z i o n i . U n r u o l o i m p o r t a n t e n e l r e c u p e r o , s p e c i a l m e n t e d o p o l a f i n e d e i t r a t t a m e n t i a t t i v i p e r u n t u m o r e a l s e n o e l ' i n i z i o d e l l a t e r a p i a a d i u v a n t e , è s v o l t o d a l l ' a t t i v i t à f i s i c a . " D u r a n t e i l m o v i m e n t o a u m e n t a i l B d n f , f a t t o r e n e u r o t r o f i c o c e r e b r a l e c h e f a v o r i s c e l a s o p r a v v i v e n z a d e i n e u r o n i - i l l u s t r a l a p s i c o n c o l o g a - e v e n g o n o r i l a s c i a t e s e r o t o n i n a e d o p a m i n a , c o n e f f e t t i p o s i t i v i s u l t o n o d e l l ' u m o r e . L ' e s e r c i z i o f a b e n e a l l ' a s s e t t o o r m o n a l e , a l s i s t e m a i m m u n i t a r i o e p u ò a i u t a r e n e l l e f o r m e l i e v i d i d e p r e s s i o n e " . T r a i t e m i r i m a s t i a n c o r a z o n e d ' o m b r a c ' è a n c h e l a s e s s u a l i t à . " I n l e t t e r a t u r a v e n g o n o c h i a m a t i ' s u o n i d e l s i l e n z i o ' - e v i d e n z i a C o s t a n t i n i - p e r c h é n é i m e d i c i c h i e d o n o , n é i p a z i e n t i p a r l a n o . M a u n a c o n s u l e n z a s e s s u o l o g i c a e , s e n e c e s s a r i o , u n a t e r a p i a s e s s u a l e p u ò c o n s e n t i r e d i i n d i v i d u a r e l e d i f f i c o l t à , c o m p r e n d e r n e l e c a u s e e r e c u p e r a r e u n a s e s s u a l i t à s o d d i s f a c e n t e e p i e n a " . L a q u o t i d i a n i t à , p e r ò , è r a r a m e n t e l i n e a r e . L ' e s p e r t a p a r l a d i u n " p r i m a e d o p o " c h e p o r t a c a m b i a m e n t i n e l r a p p o r t o c o n g l i a m i c i , c o n i c o l l e g h i , e n e l l a p e r c e z i o n e d i s é . " A l c u n e p e r s o n e p r o v a n o p u d o r e , s i r i t i r a n o , n o n s i s e n t o n o c o m p r e s e . E ' e s s e n z i a l e p o t e r e s p r i m e r e l e p r o p r i e e m o z i o n i " , a v v e r t e C o s t a n t i n i . D e l r e s t o , a n c h e g l i a l t r i p o s s o n o t r o v a r s i s m a r r i t i : " G l i a m i c i s o f f r o n o , s p e s s o n o n s a n n o c o s a d i r e e p u ò c a p i t a r e c h e s i a l l o n t a n i n o " a n c h e p e r l ' i n c a p a c i t à d i a f f r o n t a r e " c o n a u t e n t i c i t à u n a m a l a t t i a c h e f a p a u r a " . U n p e r c o r s o p s i c o l o g i c o a d e g u a t o p u ò i n c i d e r e a n c h e s u l p r o s e g u i m e n t o d e l l e c u r e n e l l u n g o p e r i o d o , f a v o r e n d o u n m i g l i o r e b e n e s s e r e p s i c o s o c i a l e e s o s t e n e n d o l a m o t i v a z i o n e t e r a p e u t i c a . M o l t o d i p e n d e d a l l a q u a l i t à d e l l e r e l a z i o n i p r e c e d e n t i . I l s u g g e r i m e n t o f i n a l e d e l l a p s i c o n c o l o g a è c h i a r o : p e r c h i h a a v u t o l a m a l a t t i a s i p o s s o n o " a i u t a r e g l i a m i c i a c o m p r e n d e r e " i l p r o p r i o s t a t o , s e d e s i d e r a m a n t e n e r e l a r e l a z i o n e . " O p p u r e s i p u ò s c e g l i e r e d i l a s c i a r a n d a r e c h i n o n r i e s c e a e s s e r c i d a v v e r o " . L ' a r t i c o l o c o m p l e t o e a l t r i a p p r o f o n d i m e n t i s o n o d i s p o n i b i l i n e l s i t o e t e m p o d i v i t a . i t .