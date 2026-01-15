R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - T r a d u r r e l e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e i n p o l i t i c h e s t r u t t u r a l i , i n g r a d o d i g e n e r a r e u n i m p a t t o d u r a t u r o n e l l a c u r a d e l c a n c r o a t u t t o v a n t a g g i o d e i c i t t a d i n i e u r o p e i . E ' l ' o b i e t t i v o d e l p r i m o ' M a n i f e s t o e u r o p e o p e r l a s a l u t e d i g i t a l e e l ' a s s i s t e n z a o n c o l o g i c a ' , c h e è s t a t o p r e s e n t a t o i l 1 3 g e n n a i o a l c o n v e g n o i n t e r n a z i o n a l e ' E u D i g i t a l H e a l t h a n d C a n c e r C a r e : f r o m s c i e n t i f i c e v i d e n c e t o p o l i c y i m p a c t ' , f i r m a t o d a i p a r t e c i p a n t i c h e r a p p r e s e n t a n o i s t i t u t i d i r i c e r c a e d e n t i n a z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i a t t i v i n e l l ' a m b i t o d e l l e p o l i t i c h e s a n i t a r i e e u r o p e e . L ' e v e n t o , p r o m o s s o e o r g a n i z z a t o d a l l ' I r c c s I s t i t u t o r o m a g n o l o p e r l o s t u d i o d e i t u m o r i ' D i n o A m a d o r i ' , s i è s v o l t o n e l l a s e d e e c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d e l l a d e l e g a z i o n e p r e s s o l ' U n i o n e e u r o p e a d e l l a R e g i o n e E m i l i a R o m a g n a , d i E u r e g h a e s u p p o r t a t o d a i p r o g e t t i F l u t e e I m p a c t - A m l f i n a n z i a t i d a l l ' U e . " I n E u r o p a s i r e g i s t r a n o o g n i a n n o c i r c a 2 , 7 m i l i o n i d i n u o v e d i a g n o s i d i c a n c r o e 1 , 3 m i l i o n i d i d e c e s s i - s p i e g a N i c o l a N o r m a n n o , d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o I r c c s ' D i n o A m a d o r i ' - O g g i l ' a s s i s t e n z a a i p a z i e n t i s t a v i v e n d o u n a t r a s f o r m a z i o n e p r o f o n d a c h e v a d a l l ' o n c o l o g i a d i p r e c i s i o n e a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , p a s s a n d o p e r l e n u o v e s t r a t e g i e d i d i a g n o s i p r e c o c e , p r e v e n z i o n e e t r a t t a m e n t o . I n q u e s t o s e n s o , l e p o l i t i c h e s u l c a n c r o c o s t i t u i s c o n o u n b a n c o d i p r o v a p e r l ' a l l i n e a m e n t o t r a i n n o v a z i o n e , d a t i , e t i c a , e q u i t à e s o s t e n i b i l i t à . C o n i l n o s t r o m a n i f e s t o i n t e n d i a m o d a r e a l c u n e r i s p o s t e c o n c r e t e a l l ' a t t u a l e g r a n d e s f i d a c h e a b b i a m o d i f r o n t e " . N e l m a n i f e s t o - r i p o r t a u n a n o t a - c i s o n o 5 p r i n c i p a l i ' C a l l t o A c t i o n s ' r i v o l t e a i d e c i s o r i p o l i t i c i e u r o p e i e n a z i o n a l i , c h i a m a t i a : g a r a n t i r e u n r u o l o f o r t e , v i s i b i l e e c o n f o n d i d e d i c a t i a l l a s a l u t e e a l c a n c r o n e l p r o s s i m o P r o g r a m m a q u a d r o F P 1 0 e n e l Q u a d r o f i n a n z i a r i o p l u r i e n n a l e 2 0 2 8 – 2 0 3 4 ; i n v e s t i r e i n e c o s i s t e m i d i s a n i t à d i g i t a l e i n t e r o p e r a b i l i , s i c u r i e r e a l m e n t e c e n t r a t i s u l p a z i e n t e ; c o n s o l i d a r e l a r e t e E U n e t C c c c o m e p i l a s t r o o p e r a t i v o p e r m a n e n t e d e l l a p o l i t i c a e u r o p e a s u l c a n c r o ; r i c o n o s c e r e l ' o n c o l o g i a d i p r e c i s i o n e c o m e i n v e s t i m e n t o s t r a t e g i c o p e r i s i s t e m i s a n i t a r i ; m a n t e n e r e l a M i s s i o n e U e s u l c a n c r o c o m e p r i o r i t à s t r a t e g i c a , t u t e l a n d o u n p r o g r a m m a s a n i t a r i o e u r o p e o d e d i c a t o e d i l u n g o p e r i o d o . Q u e s t e a z i o n i - s o s t e n g o n o g l i e s p e r t i - s o n o e s s e n z i a l i p e r g a r a n t i r e c o n t i n u i t à e c o e r e n z a a l l e p o l i t i c h e e u r o p e e s u l c a n c r o , a s s i c u r a n d o r i s o r s e a d e g u a t e a l l a l o t t a c o n t r o i t u m o r i e c h e , i n v e c e , n o n d e v o n o e s s e r e a s s o r b i t e e s c l u s i v a m e n t e i n p r o g r a m m i p i ù a m p i s u l l a c o m p e t i t i v i t à . U n i n v e s t i m e n t o s t r u t t u r a t o n e l l a s a n i t à d i g i t a l e , f o n d a t o s u i n t e r o p e r a b i l i t à , s i c u r e z z a , g o v e r n a n c e d e i d a t i e f i d u c i a d e i c i t t a d i n i , è c r u c i a l e p e r t r a s f o r m a r e l ' i n n o v a z i o n e i n b e n e f i c i c o n c r e t i p e r i p a z i e n t i e i s i s t e m i s a n i t a r i . I l r a f f o r z a m e n t o d e l l a r e t e d e i C o m p r e h e n s i v e C a n c e r C e n t r e s a t t r a v e r s o E U n e t C c c c o n s e n t i r à d i r i d u r r e l e d i s u g u a g l i a n z e t r a S t a t i m e m b r i , a l l i n e a n d o r i c e r c a , a s s i s t e n z a e f o r m a z i o n e . P a r a l l e l a m e n t e , l ' a d o z i o n e s u l a r g a s c a l a d e l l ' o n c o l o g i a d i p r e c i s i o n e m i g l i o r e r à d i a g n o s i , e f f i c a c i a d e i t r a t t a m e n t i e d e f f i c i e n z a d e l l e r i s o r s e , g a r a n t e n d o e q u i t à n e l l ' a c c e s s o a l l ' i n n o v a z i o n e . I n f i n e , m a n t e n e r e l a M i s s i o n e U e s u l c a n c r o c o m e s t r a t e g i a d i l u n g o p e r i o d o , s o s t e n u t a d a u n i m p e g n o p o l i t i c o s t a b i l e e d a f i n a n z i a m e n t i d e d i c a t i , è f o n d a m e n t a l e p e r c o n s o l i d a r e i p r o g r e s s i o t t e n u t i e r a f f o r z a r e l a l e a d e r s h i p e u r o p e a n e l l a p r e v e n z i o n e e n e l l a c u r a d e l c a n c r o . " I n t u t t a U e l ' o n c o l o g i a d i p r e c i s i o n e n o n d e v e e s s e r e p i ù v i s t a c o m e u n a f o n t e d i s p e s a , m a p e r q u e l l o c h e d a v v e r o r a p p r e s e n t a e q u i n d i u n f a t t o r e d i e f f i c i e n z a - s o t t o l i n e a N o r m a n n o - L e n o s t r e p r o p o s t e s o n o r e a l i z z a b i l i , m a s i a m o c o n v i n t i c h e s e r v a u n o s f o r z o c o m u n e d a p a r t e d e l l e i s t i t u z i o n i s a n i t a r i e n a z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i . I n p a r t i c o l a r e , v a n n o s u p e r a t e a l p i ù p r e s t o l a f r a m m e n t a z i o n e d e i d a t i s c i e n t i f i c i i n n o s t r o p o s s e s s o , l ' i n t e r o p e r a b i l i t à l i m i t a t a d e i s i s t e m i e l e f o r t i d i s p a r i t à c h e g i à e s i s t o n o a l l ' i n t e r n o d e i d i v e r s i S t a t i . Q u e s t i l i m i t i n e l l ' a s s i s t e n z a o n c o l o g i c a e n e l l ' i n n o v a z i o n e n e l l a s a n i t à d i g i t a l e s o n o a n c o r a e v i d e n t i n o n o s t a n t e a l c u n i p r o g r e s s i i m p o r t a n t i r e g i s t r a t i n e g l i u l t i m i s s i m i a n n i " . L ' e v e n t o s i è s v o l t o a l l ' i n t e r n o d i u n ' i n i z i a t i v a p i ù a m p i a d e d i c a t a a l l e p o l i c i e s e u r o p e e , c h e è c u l m i n a t a i l 1 4 g e n n a i o c o n u n i n c o n t r o a l P a r l a m e n t o e u r o p e o d a l t i t o l o ' E n h a n c i n g E u d i g i t a l h e a l t h a n d c a n c e r c a r e t h r o u g h r e g i o n a l e c o s y s t e m s : a n i t a l i a n p e r s p e c t i v e ' , a l q u a l e s o n o s t a t i i n v i t a t i t u t t i i p a r l a m e n t a r i i t a l i a n i c o i n v o l t i n e l l a C o m m i s s i o n e S a l u t e .