R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ o p e r a d i ‘ C a n c r o p r i m o a i u t o ’ è u n e s e m p i o c o n c r e t o d i s o l i d a r i e t à . È c o m p i t o f o n d a m e n t a l e d e l l e i s t i t u z i o n i e s s e r e v i c i n e a c h i , c o n i m p e g n o , s o s t i e n e p e r s o n e e f a m i g l i e c h e a f f r o n t a n o m o m e n t i d i g r a n d e s o f f e r e n z a . I l b e n e v a r i c o n o s c i u t o , s o s t e n u t o e f a t t o c r e s c e r e , p e r c h é p o s s a r a g g i u n g e r e s e m p r e p i ù p e r s o n e e d o n a r e s p e r a n z a . U n s e n t i t o r i n g r a z i a m e n t o a i v o l o n t a r i e a t u t t i c o l o r o c h e c o n t r i b u i s c o n o a q u e s t o p r o g e t t o e s o n o a l f i a n c o d e l l e p a z i e n t i e d e i p a z i e n t i o n c o l o g i c i " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a , i n t e r v e n e n d o a M o n t e c i t o r i o a l l a c o n f e r e n z a d i p r e s e n t a z i o n e d e l ' P r o g e t t o p a r r u c c h e ' p r o m o s s o d a l l ’ A s s o c i a z i o n e “ C a n c r o p r i m o a i u t o ” .