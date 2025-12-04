R o m a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n c o l l a b o r a z i o n e c o n D a i i c h i S a n k y o R i p a r t i r e d a l l ’ a s c o l t o a t t i v o d e i b i s o g n i d e i p a z i e n t i c o n t u m o r e m e t a s t a t i c o p e r d a r e v o c e a l l e l o r o n e c e s s i t à e m i g l i o r a r e i l l o r o p e r c o r s o d i d i a g n o s i e c u r a . È q u e s t o l ’ i m p e g n o d i D a i i c h i S a n k y o v e r s o i l n u o v o s c e n a r i o d e l l ’ o n c o l o g i a : g r a z i e a l l ’ i n n o v a z i o n e s c i e n t i f i c a , l ’ a s p e t t a t i v a d i v i t a d i c h i r i c e v e u n a d i a g n o s i d i t u m o r e i n f a s e m e t a s t a t i c a è a u m e n t a t a n o t e v o l m e n t e e c o n e s s a s o n o e m e r s e n u o v e n e c e s s i t à . P e r r i s p o n d e r e a q u e s t i b i s o g n i , D a i i c h i S a n k y o p r o m u o v e E c H o - M , u n a s t r a t e g i a b a s a t a s u l l ’ a s c o l t o d e i b i s o g n i d e l l e p e r s o n e c o n t u m o r i m e t a s t a t i c i e s u l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n t u t t i g l i s t a k e h o l d e r - c l i n i c i , d e c i s o r i i s t i t u z i o n a l i , a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i - p e r s v i l u p p a r e p r o p o s t e c o n c r e t e e m i g l i o r a t i v e a f a v o r e d e i p a z i e n t i e d e l l a s o s t e n i b i l i t à d e l S i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e . I n I t a l i a - i n f o r m a u n a n o t a - s o n o s e m p r e d i p i ù l e p e r s o n e c h e c o n v i v o n o c o n u n a d i a g n o s i d i t u m o r e i n f a s e a v a n z a t a . P e r e s e m p i o , n e l n o s t r o P a e s e , o l t r e 3 7 m i l a d o n n e v i v o n o c o n t u m o r e a l s e n o i n f a s e m e t a s t a t i c a . Q u e s t a c o n d i z i o n e n o n r i g u a r d a s o l o p e r s o n e c o n u n a l u n g a s t o r i a d i m a l a t t i a : c i r c a i l 6 - 7 % d e l l e d i a g n o s i d i t u m o r e a l s e n o a v v i e n e q u a n d o l a m a l a t t i a è g i à i n f a s e a v a n z a t a . I l f e n o m e n o s i r i s c o n t r a a n c h e p e r a l t r i t u m o r i , c o m e q u e l l o d e l p o l m o n e , d e l c o l o n - r e t t o , d e l l a p r o s t a t a e d e l m e l a n o m a c u t a n e o . N e l l ’ a m b i t o d i u n a p p r o c c i o i n n o v a t i v o a l l a g e s t i o n e d e l s e t t i n g m e t a s t a t i c o , s i i n s e r i s c o n o i p r o g e t t i M e t a L a b e d E c H o - M H o s p i t a l . I l p r i m o v e d e i l c o i n v o l g i m e n t o d i 8 t r a l e p r i n c i p a l i a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i a t t i v e n e l l e a r e e d e l t u m o r e a l p o l m o n e , s e n o e s t o m a c o e d è d e d i c a t o a l l ’ a s c o l t o d i p a z i e n t i e c a r e g i v e r p e r s v i l u p p a r e s o l u z i o n i p i ù v i c i n e a i l o r o b i s o g n i . I l s e c o n d o - i l l u s t r a , D a i i c h i S a n k y o - c o i n v o l g e u n p a n e l d i c i r c a 2 0 e s p e r t i , t r a c l i n i c i , r a p p r e s e n t a n t i r e g i o n a l i e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i e d è v o l t o a o t t i m i z z a r e , a l i v e l l o o s p e d a l i e r o , i l p e r c o r s o a s s i s t e n z i a l e d e l p a z i e n t e c o n t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o . Q u e s t i 2 e s e m p i c o n c r e t i d i i m p e g n o a l f i a n c o d i p a z i e n t i e c l i n i c i p e r c o s t r u i r e u n s i s t e m a s a n i t a r i o p i ù e f f i c a c e e s o s t e n i b i l e , s e g n a n o l ’ a v v i o d i u n p e r c o r s o d e s t i n a t o , n e i p r o s s i m i m e s i , a c o n d i v i d e r e r i s u l t a t i e d e v o l u z i o n i , c o n a z i o n i e p r o p o s t e c o n c r e t e p e r t u t t o l ’ e c o s i s t e m a s a l u t e . “ P e r l e d o n n e c o n t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o - a f f e r m a R o s a n n a D ’ A n t o n a , p r e s i d e n t e d i E u r o p a D o n n a I t a l i a , c h e p a r t e c i p a a t t i v a m e n t e a l l ’ i n i z i a t i v a E c H o - M - è f o n d a m e n t a l e p o t e r c o n t a r e s u u n p e r c o r s o d i c u r a t e m p e s t i v o , p e r s o n a l i z z a t o , i n n o v a t i v o e m u l t i d i s c i p l i n a r e , p e r u n a p r e s a i n c a r i c o a 3 6 0 g r a d i ; u n p e r c o r s o c h e t e n g a c o n t o n o n s o l o d e l l e e s i g e n z e c l i n i c h e , m a a n c h e d e l b i s o g n o d i q u a l i t à d i v i t a , r i d u c e n d o i l p e s o d e l l ’ i n c e r t e z z a , d e l l a b u r o c r a z i a e d e l l ’ a s s i s t e n z a d i s c o n t i n u a . P e r q u e s t o s o s t e n i a m o c o n c o n v i n z i o n e l e i n i z i a t i v e c h e i n t e n d o n o r i s p o n d e r e a i b i s o g n i c o n c r e t i d e i p a z i e n t i m e t a s t a t i c i , m i g l i o r a n d o l a q u a l i t à d e l l ’ a s s i s t e n z a , l a v i t a q u o t i d i a n a e l ’ a c c e s s o t e m p e s t i v o a l l e c u r e ” . G r a z i e a l l e t e r a p i e i n n o v a t i v e o g g i d i s p o n i b i l i , d a l l ’ i m m u n o t e r a p i a a i f a r m a c i a b e r s a g l i o m o l e c o l a r e , a g l i a n t i c o r p i f a r m a c o c o n i u g a t i , l a s p e r a n z a d i v i t a d i c h i r i c e v e u n a d i a g n o s i d i t u m o r e i n f a s e m e t a s t a t i c a è a u m e n t a t a n o t e v o l m e n t e , a v v i c i n a n d o s e m p r e p i ù q u e s t a c o n d i z i o n e a q u e l l a d i m a l a t t i a c r o n i c a . L a n u o v a c o n d i z i o n e p o r t a c o n s é n u o v i b i s o g n i a c u i , t u t t a v i a , n o n è s t a t a a n c o r a d a t a u n a r i s p o s t a c o n c r e t a : d a l l a p r e s a i n c a r i c o c o n t i n u a t i v a d e i p a z i e n t i , a l l a d e f i n i z i o n e d i l i n e e g u i d a e d i P D T A - P e r c o r s i D i a g n o s t i c i T e r a p e u t i c i A s s i s t e n z i a l i , s p e c i f i c i p e r l e p e r s o n e c h e v i v o n o l a m a l a t t i a m e t a s t a t i c a . " L ’ a u m e n t o d e l l ’ a s p e t t a t i v a d i v i t a d e i p a z i e n t i c o n t u m o r e m e t a s t a t i c o r a p p r e s e n t a u n a d e l l e p i ù s i g n i f i c a t i v e c o n q u i s t e d e l l ’ o n c o l o g i a m o d e r n a , r e s a p o s s i b i l e d a l l ’ i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a d e g l i u l t i m i a n n i ” , s o t t o l i n e a G i u s e p p e C u r i g l i a n o , P r e s i d e n t e e l e t t o d e l l a E u r o p e a n S o c i e t y F o r M e d i c a l O n c o l o g y ( E s m o ) , P r o f e s s o r e d i O n c o l o g i a M e d i c a p r e s s o l ' U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o e D i r e t t o r e D i v i s i o n e s v i l u p p o d i N u o v i f a r m a c i p e r t e r a p i e i n n o v a t i v e a l l o I E O d i M i l a n o , c h e f a p a r t e d e l l a c a b i n a d i r e g i a d e l p r o g e t t o E c H o - M . “ Q u e s t i r i s u l t a t i - c h i a r i s c e - n o n s o n o f r u t t o d i u n s i n g o l o i n t e r v e n t o , m a d e l l a s t r e t t a i n t e g r a z i o n e e c o l l a b o r a z i o n e t r a d i v e r s e d i s c i p l i n e o n c o l o g i c h e , c h e l a v o r a n o i n s i n e r g i a p e r o f f r i r e a l p a z i e n t e p e r c o r s i d i c u r a s e m p r e p i ù p e r s o n a l i z z a t i e d e f f i c a c i . S o l o a t t r a v e r s o u n m o d e l l o i n t e g r a t o , m u l t i d i s c i p l i n a r e e c e n t r a t o s u l p a z i e n t e p o t r e m o c o n t i n u a r e a t r a s f o r m a r e l a s t o r i a n a t u r a l e d e l t u m o r e m e t a s t a t i c o , g a r a n t e n d o a i p a z i e n t i n o n s o l o u n a m a g g i o r e s o p r a v v i v e n z a , m a a n c h e u n a m i g l i o r e q u a l i t à d i v i t a . U n m o d e l l o p e r c u i è n e c e s s a r i o i m p l e m e n t a r e l a f o r m a z i o n e d e g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i o l t r e c h é r i v e d e r e l ’ o r g a n i z z a z i o n e d e i s e r v i z i " . “ P a r t n e r s h i p , i n n o v a z i o n e e P a t i e n t C a r e s o n o i n o s t r i p i l a s t r i s t r a t e g i c i - d i c h i a r a M a u r o V i t a l i , H e a d o f O n c o l o g y d i D a i i c h i S a n k y o - È i l m o m e n t o d i r i p e n s a r e l a p r e s a i n c a r i c o d e i p a z i e n t i c o n m a l a t t i a m e t a s t a t i c a m a s o l o a t t r a v e r s o l a c o l l a b o r a z i o n e d i t u t t i g l i a t t o r i c o i n v o l t i p o s s i a m o c a m b i a r e d a v v e r o l e p r o s p e t t i v e d i q u e s t e p e r s o n e , f a c e n d o e c o a i l o r o b i s o g n i , a f f i a n c a n d o a l l ’ i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a u n p e r c o r s o a s s i s t e n z i a l e e f f i c i e n t e e c o o r d i n a t o ; l a v o r a n d o i n s i e m e p e r g a r a n t i r e l a m i g l i o r e o f f e r t a s a n i t a r i a n e l m o d o p i ù s o s t e n i b i l e p o s s i b i l e . E q u e s t o è s o l o l ’ i n i z i o : n e i p r o s s i m i m e s i c o n t i n u e r e m o a c o n d i v i d e r e i r i s u l t a t i e t r a g u a r d i d e l n o s t r o l a v o r o - c o n c l u d e - t r a s f o r m a n d o l ’ a s c o l t o i n c a m b i a m e n t o r e a l e ” .