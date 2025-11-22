M i l a n o , 2 2 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a r e a l i z z a z i o n e d i q u e s t o d o c u f i l m a r r i v a d a l b i s o g n o d i t e s t i m o n i a r e q u a n t o s i a i m p o r t a n t e , i n u n m o m e n t o i n c u i l a r i c e r c a c o n t i n u a a d a u m e n t a r e l a s o p r a v v i v e n z a , r i c o r d a r e c h e o g n i p u n t o d i q u e l l e c u r v e r a p p r e s e n t a u n a d o n n a , u n a s t o r i a , u n m o d o p e r s o n a l e d i v i v e r e l a m a l a t t i a " . C o s ì A l b a D i L e o n e , p r e s i d e n t e d i K o m e n I t a l i a , s p i e g a l e r a g i o n i d e l l a p a r t e c i p a z i o n e a l d o c u f i l m ' I l b a g a g l i o ' , p r e s e n t a t o o g g i a M i l a n o . I l p r o g e t t o p r o m o s s o d a M s d I t a l i a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A n d o s , E u r o p a D o n n a I t a l i a , F o n d a z i o n e I n c o n t r a D o n n a , K o m e n I t a l i a e S a l u t e D o n n a , p u n t a a r a c c o n t a r e i l v i a g g i o a u t e n t i c o e d e m b l e m a t i c o d i u n a d o n n a c h e r i c e v e l a d i a g n o s i d i t u m o r e a l s e n o . U n p e r c o r s o f a t t o d i f r a g i l i t à e i n c e r t e z z a , m a a n c h e d i f o r z a , c o n s a p e v o l e z z a e f i d u c i a n e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a . S u l v a l o r e d e l r a c c o n t o p e r s o n a l e , D i L e o n e a g g i u n g e : " L a c o n d i v i s i o n e d e l l e e s p e r i e n z e a m p l i f i c a l e e m o z i o n i , a i u t a a s e n t i r s i m e n o s o l e e c r e a p o n t i t r a p e r s o n e c h e s c o p r o n o d i a v e r e v i s s u t i s i m i l i " . D a i r a c c o n t i " e m e r g o n o b i s o g n i c h e s p e s s o n o n v e d i a m o , e c h e d o b b i a m o i m p a r a r e a d i n t e r c e t t a r e p e r o f f r i r e r i s p o s t e a d e g u a t e a l l e d o n n e c h e a f f r o n t a n o q u e s t o p e r c o r s o " , c o n c l u d e l a p r e s i d e n t e d i K o m e n I t a l i a .