M i l a n o , 2 2 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " È f o n d a m e n t a l e i d e n t i f i c a r e l a c a r t a d ' i d e n t i t à d e l t u m o r e f i n d a l l a d i a g n o s i i n i z i a l e " . L o a f f e r m a M i c h e l i n o D e L a u r e n t i i s , d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i O n c o l o g i a s e n o l o g i c a e t o r a c o - p o l m o n a r e d e l l ' I s t i t u t o n a z i o n a l e t u m o r i I r c c s F o n d a z i o n e P a s c a l e d i N a p o l i , r i c o r d a n d o c h e " i t u m o r i d e l l a m a m m e l l a n o n s o n o t u t t i u g u a l i : e s i s t o n o s o t t o t i p i i n t r i n s e c i c o n c o m p o r t a m e n t i d i v e r s i e c h e r i c h i e d o n o s t r a t e g i e t e r a p e u t i c h e c o m p l e t a m e n t e d i f f e r e n t i " . P e r m a s s i m i z z a r e l e p r o b a b i l i t à d i g u a r i g i o n e , s p i e g a , " b i s o g n a s a p e r e s u b i t o d i q u a l e s o t t o t i p o s i t r a t t a : t r i p l o n e g a t i v o , H e r 2 - a m p l i f i c a t o , t u m o r i l u m i n a l i o o r m o n o s e n s i b i l i . P e r c i a s c u n o e s i s t o n o f a r m a c i s p e c i f i c i e p e r c o r s i p e r s o n a l i z z a t i c h e v a n n o i m p o s t a t i f i n d a l l ' i n i z i o " . L a r i c e r c a h a c o m p i u t o " p a s s i a v a n t i e n o r m i p r o p r i o g r a z i e a l l a c o m p r e n s i o n e d e l l e d i f f e r e n z e b i o l o g i c h e t r a i t u m o r i " , s o t t o l i n e a D e L a u r e n t i i s i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e a M i l a n o d e l d o c u f i l m ' I l b a g a g l i o ' , p r o m o s s o d a M s d I t a l i a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A n d o s , E u r o p a D o n n a I t a l i a , F o n d a z i o n e I n c o n t r a D o n n a , K o m e n I t a l i a e S a l u t e D o n n a . O g g i , a g g i u n g e , " a b b i a m o t e r a p i e m i r a t e p e r c i a s c u n s o t t o t i p o . N e i t u m o r i t r i p l o n e g a t i v i , s e g u a r d i a m o i n d i e t r o a 5 - 6 a n n i f a , a v e v a m o s o l o a d i s p o s i z i o n e l a ' v e c c h i a ' c h e m i o t e r a p i a , m e n t r e o g g i l ' a r m a m e n t a r i o t e r a p e u t i c o è s t a t o r i v o l u z i o n a t o d a l l ’ i m m u n o t e r a p i a e d a g l i a n t i c o r p i f a r m a c o c o n i u g a t i . Q u a n d o s i f a d i a g n o s i q u a s i s e m p r e è p r e f e r i b i l e f a r e u n a t e r a p i a p r e - o p e r a t o r i a p i u t t o s t o c h e r i c o r r e r e a l l ' i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o p e r r i m u o v e r e i l n o d u l o . È s o l o q u e s t a s t r a t e g i a c h e g a r a n t i s c e l e m a s s i m e p r o b a b i l i t à d i g u a r i g i o n e " . S u l f u t u r o , D e L a u r e n t i i s p a r l a d i u n o s c e n a r i o i n r a p i d i s s i m a e v o l u z i o n e : " C i s o n o m o l t i s s i m i f a r m a c i a l l ' o r i z z o n t e . S i a m o s o l o a l l ' i n i z i o d e l l a r i v o l u z i o n e d e l l ' i m m u n o t e r a p i a e d e g l i a n t i c o r p i c o n i u g a t i , a f f i a n c a t a d a t e c n o l o g i e c o m e l a b i o p s i a l i q u i d a c h e c o n s e n t i r a n n o u n a p e r s o n a l i z z a z i o n e a n c o r a m a g g i o r e . È d i f f i c i l e i m m a g i n a r e c o m e t r a t t e r e m o q u e s t i t u m o r i t r a 3 o 5 a n n i , m a s i c u r a m e n t e l o f a r e m o m o l t o m e g l i o e m o l t o p i ù r a p i d a m e n t e " .