M i l a n o , 2 2 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " U n a d o n n a c h e a f f r o n t a u n a d i a g n o s i d i t u m o r e a l l a m a m m e l l a d e v e e s s e r e p r e s a i n c a r i c o d a u n a B r e a s t U n i t " . A s o t t o l i n e a r l o , d u r a n t e l a p r e s e n t a z i o n e a M i l a n o d e l d o c u f i l m ' I l b a g a g l i o ' , p r o m o s s o d a M s d I t a l i a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A n d o s , E u r o p a D o n n a I t a l i a , F o n d a z i o n e I n c o n t r a D o n n a , K o m e n I t a l i a e S a l u t e D o n n a , è C a r m e n C r i s c i t i e l l o , r e s p o n s a b i l e d e l l ' O n c o l o g i a m a m m a r i a a l l ' I s t i t u t o c l i n i c o H u m a n i t a s d i R o z z a n o ( M i l a n o ) e p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d e l l ' H u m a n i t a s U n i v e r s i t y . " A b b i a m o e v i d e n z e c h e l e p a z i e n t i s e g u i t e a l l ' i n t e r n o d i q u e s t i c e n t r i s p e c i a l i z z a t i h a n n o u n o u t c o m e m i g l i o r e " , s p i e g a . I l m o t i v o , c h i a r i s c e , è l a p r e s e n z a d i u n t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r e c o m p o s t o d a o n c o l o g i , c h i r u r g h i , r a d i o l o g i , r a d i o t e r a p i s t i , a n a t o m o p a t o l o g i , p s i c o n c o l o g i e n u t r i z i o n i s t i , " i n g r a d o d i v a l u t a r e i n m o d o c o n g i u n t o i l m i g l i o r p e r c o r s o d i c u r a e d i s o s t e n e r e l a p a z i e n t e a 3 6 0 g r a d i " . U n r u o l o c e n t r a l e , r i c o r d a l a s p e c i a l i s t a , l o s v o l g e a n c h e l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a : " I p r o g r e s s i d i o g g i s o n o i l r i s u l t a t o d i a n n i d i l a v o r o . M a n o n p o s s i a m o f e r m a r c i : p e r q u a n t o s i a n o s t a t i f a t t i p a s s i a v a n t i i m p o r t a n t i , n o n s i a m o a n c o r a g i u n t i a l p u n t o i n c u i v o r r e m m o e s s e r e . È e s t r e m a m e n t e i m p o r t a n t e c h e t u t t i c o m p r e n d a n o e c o n d i v i d a n o l ' i m p o r t a n z a d e l f a r e r i c e r c a " . C r i s c i t i e l l o s o t t o l i n e a i l v a l o r e d e l l a p a r t e c i p a z i o n e a g l i s t u d i c l i n i c i , s i a d a p a r t e d e i p r o f e s s i o n i s t i s i a d e l l e p a z i e n t i : " P r e n d e r e p a r t e a d u n a s p e r i m e n t a z i o n e c l i n i c a s i g n i f i c a p o t e r a c c e d e r e a t r a t t a m e n t i i n n o v a t i v i c h e d o m a n i p o t r e b b e r o d i v e n t a r e s t a n d a r d d i c u r a . M a v u o l d i r e a n c h e d a r e u n c o n t r i b u t o a l t r u i s t i c o a l l e a l t r e d o n n e . L a r i c e r c a d e v e p r o s e g u i r e c o n l ' i m p e g n o d i t u t t i " , c o n c l u d e .